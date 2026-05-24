«Двое»: фильм о любви, снятый в Риге, но как бы без Риги (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2026 11:14

Важно 1 комментариев

В 1965 году на Рижской киностудии был снят фильм «Двое» - пример советской мелодрамы, которая говорит о любви не через пафос или идеологию, а через тишину, взгляды и внутреннее взросление. Дипломная работа режиссёра Михаила Богина неожиданно оказалась фильмом удивительной зрелости - камерным, тонким и по-настоящему человечным.

История кажется простой: студент консерватории Сергей знакомится с Наташей, не подозревая, что она глуха. Но из этого почти случайного знакомства вырастает не обычный роман, а рассказ о столкновении двух миров — мира звука и мира молчания. Важно, что фильм не превращает героиню в объект жалости. Наташа - не символ трагедии, а полноценный человек со своим достоинством, страхами и внутренней силой.

Многие чувства здесь передаются пластикой, паузами, движением камеры. Режиссёр словно предлагает зрителю самому научиться понимать героев без слов. Виктория Фёдорова играет Наташу почти без слов, но её лицо и жесты говорят больше любого диалога. А Валентин Смирнитский показывает постепенное взросление Сергея — от самоуверенного юноши к человеку, который впервые начинает понимать ответственность за чувства другого.

Любопытно, что фильм, целиком снятый в Рига, почти никак не использует сам город как художественный образ. Это не та Рига, которую обычно любят показывать в кино: без открыточных видов Старого города, без узнаваемых шпилей, без подчёркнутой «европейскости». Город здесь словно намеренно обезличен. Камера выхватывает дворы, пустые улицы, набережные, какие-то безымянные пространства — они создают настроение, но не формируют ощущение конкретного места. Если не знать заранее, где снимался фильм, догадаться об этом почти невозможно.

Только иногда реальность всё же проступает сквозь эту универсальность: мелькнёт вывеска на латышском, знакомый фасад кинотеатра "Рига", ворота дома Даннерштерна -  место первой встречи Наташи и Сергея... Но Богина, конечно, интересует не Рига сама по себе, а пространство внутреннего одиночества героев. Поэтому город становится фоном, почти абстракцией - местом, где могли бы жить любые двое. В этом есть парадокс: фильм снят в одном из самых кинематографичных городов СССР, но режиссёр сознательно отказывается превращать его в персонажа истории. (Кстати, похожая история у Рязанова в "Стариках-разбойниках", снимавшихся в Львове). 

Впрочем, многое объясняет то, что Богин оказался в Риге практически случайно. Вот как он сам вспоминает об этом:

-Я готовился снимать короткометражный фильм «Двое». О студенте консерватории, который влюбляется в глухонемую девушку. В Госкино заявку завернули: как вы, мол, нас показываете на международной сцене? Разве могут быть, дескать, глухонемые в Советском Союзе? Начался маразм. И Рошаль, и Сергей Герасимов писали рекомендательные письма, но ничего не помогало.

И вот я на авось заявился на рижскую киностудию. Денег не было, одна пара обуви, бритье на вокзале. Прихожу к кабинету директора, говорю секретарше: «Можно ли попросить почитать сценарий? Тут 19 страниц и рекомендация от Герасимова». К моему удивлению, директор меня принял, при мне прочитал сценарий, сказал: «Мы это сделаем!» Поверите или нет, - я приехал в тот день, когда он вступил в должность. На день раньше - и не было бы фильма.

...Остается добавить имя директора киностудии, к которому так удачно зашел Богин - Фридрих Королькевич. "Замечательный, передовой человек, - вспоминал о нем Янис Стрейч. - Королькевич ввел то, что сегодня считается нормой, а тогда было непривычно, неожиданно и вызвало большой интерес". Но Королькевич - человек, заслуживающий, конечно, отдельного рассказа... 

Ксаверий БЕЛЫЙ.

 

 

 

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

