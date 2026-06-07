«Да, водятся привидения»: оперная певица — о «призраках оперы»

Тогда она выступала в оперном театре в Риме, где исполняла заглавную роль в опере Доницетти "Мария Стюарт".

После очередного спектакля певица, уже выйдя из театра, вспомнила о какой-то забытой вещи. Когда она шла назад, у неё возникло странное ощущение. Работница театра её успокоила: "Да, у нас водятся привидения. Мы всех их знаем. Этот у нас тут ходит, никто из нас не боится".

Ещё один раз Марине Ребеке пришлось испытать странное ощущение в амфитеатре Arena di Verona на репетиции. Там репетируют с 23 часов до 2 часов ночи, потому что нежарко и дует ветер.

"Большое тёмное помещение, ночь и что-то во всём этом... такое. Я чуть ли не увидела там гладиаторов - такая энергетика там когда-то была", - поделилась впечатлениями певица.

Ещё одно воспоминание связано с исполнением роли Джульетты в "Ромео и Джульетте", когда в амфитеатре под открытым небом (крыши у Arena di Verona нет) певица, лёжа на металлическом гробу, заметила, что небо совсем стемнело и близится гроза. К счастью, удара молнии не было...