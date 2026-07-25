Жанис начинает свою речь с заявления о том, что он в составе делегации от Вентспилсского края побывал в Нидерландах и вернулся оттуда с задачей «обеспечить справедливый переход на этой территории». Речь идёт о занятости женщин и их участии в бизнесе на так называемых «территориях справедливого перехода» (Just Femme).

На это Янис отреагировал так: «Слушай, Жанис, я что-то совсем не понимаю этот «справедливый переход». Мне домой надо гнать коров через дорогу. Там управление автодорог год назад ликвидировало пешеходный переход. Это и есть тот самый «справедливый переход на территории»? Там кто-нибудь наконец поставит светофоры, чтобы скотина и люди могли справедливо переходить через шоссе и не бояться, что их собьют?»