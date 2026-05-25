Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

25 мая, 2026 10:09

Выбор редакции

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кулбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV), gосле длительных консультаций решено, что в коалиции пост министра иностранных дел займет нынешний министр Байба Браже, пост министра обороны — полковник Райвис Мелнис, пост министра транспорта — Арвил Ашераденc (Новое единство) или Рихард Козловскис, а пост министра здравоохранения — Хосам Абу Мери.

В AS кроме поста премьер-министра Кулбергсу достанется пост министра финансов Марису Кучинскису, а также посты министра юстиции и министра умной администрации и регионального развития.

У Нацобъединения будет пост министра образования у Илзе Индриксоне, пост министра культуры у Науриса Пунтулиса, пост министра внутренних дел у Яниса Домбравы и пост министра по климату и энергетике.

Союз зеленых и крестьян сохранит пост председателя Сейма у Дайги Мейрини. Свои посты сохранят также министр экономики Виктор Валайнис, министр социального обеспечения Рейнис Узулниекс, а пост министра сельского хозяйства может занять Улдис Аугулис или Каспарс Мелнис.

С указанным распределением постов и проектом правительственной декларации Кулбергс в понедельник ознакомит президента страны.

Главные новости

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (2)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (2)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (2)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (2)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (2)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (2)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (2)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

