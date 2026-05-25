Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV), gосле длительных консультаций решено, что в коалиции пост министра иностранных дел займет нынешний министр Байба Браже, пост министра обороны — полковник Райвис Мелнис, пост министра транспорта — Арвил Ашераденc (Новое единство) или Рихард Козловскис, а пост министра здравоохранения — Хосам Абу Мери.

В AS кроме поста премьер-министра Кулбергсу достанется пост министра финансов Марису Кучинскису, а также посты министра юстиции и министра умной администрации и регионального развития.

У Нацобъединения будет пост министра образования у Илзе Индриксоне, пост министра культуры у Науриса Пунтулиса, пост министра внутренних дел у Яниса Домбравы и пост министра по климату и энергетике.

Союз зеленых и крестьян сохранит пост председателя Сейма у Дайги Мейрини. Свои посты сохранят также министр экономики Виктор Валайнис, министр социального обеспечения Рейнис Узулниекс, а пост министра сельского хозяйства может занять Улдис Аугулис или Каспарс Мелнис.

С указанным распределением постов и проектом правительственной декларации Кулбергс в понедельник ознакомит президента страны.