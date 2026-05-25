Раздел имущества Седоковой и Тиммы: на кону квартира ценою в 1.5 млн евро (1)

© LETA 25 мая, 2026 07:53

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня в 9:30 утра Останкинский районный суд Москвы продолжит слушание дела о разделе совместно нажитого имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой, сообщила в социальных сетях адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы, где до настоящего времени проходили слушания, принял решение о передаче дела в Останкинский районный суд Москвы.

Гаврилова заявила, что выступает против этого решения суда, поскольку оно затянет разбирательство, но адвокат Седоковой поддержал его.

Как сообщалось ранее, на предыдущем судебном заседании представитель Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что квартира, подаренная Седоковой Тиммой, была продана, а вырученные средства были потрачены на нужды семьи в течение трех месяцев.

Судья пытался выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, но защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.

Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Адвокат сообщила, что семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, решение по которому будет принято судом.

По словам Гавриловой, суд планирует установить сумму средств на банковских счетах Седоковой, депозитах, акциях и другом имуществе, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая была зарегистрирована на имя Седоковой во время брака и впоследствии отчуждена без передачи доли родственникам Тиммы.

Как ранее сообщила Гаврилова, доля Тиммы в конкретном объекте недвижимости в настоящее время является предметом судебного спора.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года и поженились в сентябре следующего года. В начале сентября 2024 года Седокова объявила о разрыве отношений с Тиммой.

Бывшая жена Тиммы и мать его сына Кристиана, Оша, замужем за футболистом Марсисом Ошей.

Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщили, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома в центре Москвы. Он покончил жизнь самоубийством.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить свою баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

Тимма провёл 68 матчей за сборную Латвии.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (1)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (1)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (1)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (1)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (1)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (1)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (1)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

