Россия совершила очередную массированную атаку на Киев

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 мая, вновь массированно атаковали территорию Украины. Большинство сообщений об ударах поступило из Киева и области. В украинской столице, по последним данным, которые привел мэр города Виталий Кличко, погибли два человека. Пострадали еще 44 человека, 28 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Ранее Кличко сообщил, что в Шевченковском районе в центральной части столицы дроны попали в многоэтажные жилые дома.

Кроме того, в Оболонском районе на севере Киева беспилотник попал в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13-го этажей, а в Соломенском районе в западной части города - в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Пользователи соцсетей опубликовали видео с пожаром, предположительно, снятое в Соломенском районе.

Кроме того, в разных районах Киева и пригородах зафиксировано падение обломков дронов и ракет, которое привело к пожарам, сообщил Кличко.

СМИ: Россия ударила по Киеву и Белой Церкви "Орешником"

Онлайн-издание Times of Ukraine и ряд мониторинговых Telegram-каналов, опираясь на видео в социальных сетях, предполагают, что РФ нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по неустановленному объекту в городе Белая Церковь южнее Киева.

На момент публикации заметки официальные источники со стороны Украины и РФ не подтверждали применение ракеты. Однако пользователи соцсетей опубликовали видео с нескольких ракурсов, на которых запечатлены характерное для "Орешника" отделение боевых блоков ракеты и мощные взрывы.

Применение "Орешника" в войне РФ против Украины

Если удар ракетой "Орешник" подтвердится, он станет третьим зафиксированным случаем применения этой баллистической ракеты российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого РФ атаковала Украину "Орешником" в ноябре 2024 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар был нанесен по военно-промышленному комплексу в Днепре и что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.

В январе 2026 года РФ вновь атаковала Украину "Орешником", целью удара стал объект во Львовской области на западе страны. Минобороны России тогда заявило, что в результате удара был выведен из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

Очередное применение баллистической ракеты российские власти обосновали якобы имевшей место в конце 2025 года попытке атаки украинских БПЛА на резиденцию Путина на Валдае. При этом к заявлениям РФ о якобы произошедшей атаке скептически отнесся даже президент США Дональд Трамп, представителям которого Москва передала якобы имевшиеся доказательства инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая предупредил о подготовке РФ к очередному применению "Орешника", ссылаясь на данные разведки. Он призвал партнеров Киева реагировать на подобные шаги России и затягивание ею войны "не постфактум, а превентивно" за счет усиления давления на Москву.