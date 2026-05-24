Россия совершила очередную массированную атаку на Киев

© Deutsche Welle 24 мая, 2026 13:42

В столице Украины сообщают о новой массированной атаке и пожарах. Пострадали более 40 человек. Президент Украины ранее предупредил, что РФ готовится применить баллистическую ракету "Орешник".

Российские войска в ночь на воскресенье, 24 мая, вновь массированно атаковали территорию Украины. Большинство сообщений об ударах поступило из Киева и области. В украинской столице, по последним данным, которые привел мэр города Виталий Кличко, погибли два человека. Пострадали еще 44 человека, 28 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Ранее Кличко сообщил, что в Шевченковском районе в центральной части столицы дроны попали в многоэтажные жилые дома.

Кроме того, в Оболонском районе на севере Киева беспилотник попал в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13-го этажей, а в Соломенском районе в западной части города - в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Пользователи соцсетей опубликовали видео с пожаром, предположительно, снятое в Соломенском районе.

Кроме того, в разных районах Киева и пригородах зафиксировано падение обломков дронов и ракет, которое привело к пожарам, сообщил Кличко. 

СМИ: Россия ударила по Киеву и Белой Церкви "Орешником"

Онлайн-издание Times of Ukraine и ряд мониторинговых Telegram-каналов, опираясь на видео в социальных сетях, предполагают, что РФ нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по неустановленному объекту в городе Белая Церковь южнее Киева.

На момент публикации заметки официальные источники со стороны Украины и РФ не подтверждали применение ракеты. Однако пользователи соцсетей опубликовали видео с нескольких ракурсов, на которых запечатлены характерное для "Орешника" отделение боевых блоков ракеты и мощные взрывы.

Применение "Орешника" в войне РФ против Украины

Если удар ракетой "Орешник" подтвердится, он станет третьим зафиксированным случаем применения этой баллистической ракеты российскими войсками с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. До этого РФ атаковала Украину "Орешником" в ноябре 2024 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар был нанесен по военно-промышленному комплексу в Днепре и что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. 

В январе 2026 года РФ вновь атаковала Украину "Орешником", целью удара стал объект во Львовской области на западе страны. Минобороны России тогда заявило, что в результате удара был выведен из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

Очередное применение баллистической ракеты российские власти обосновали якобы имевшей место в конце 2025 года попытке атаки украинских БПЛА на резиденцию Путина на Валдае. При этом к заявлениям РФ о якобы произошедшей атаке скептически отнесся даже президент США Дональд Трамп, представителям которого Москва передала якобы имевшиеся доказательства инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая предупредил о подготовке РФ к очередному применению "Орешника", ссылаясь на данные разведки. Он призвал партнеров Киева реагировать на подобные шаги России и затягивание ею войны "не постфактум, а превентивно" за счет усиления давления на Москву.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

