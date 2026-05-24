Слияние русской и латышской школ в Резекне: родители категорически против — почему?

Речь идет о 5-й основной школе, где исторически обучение велось на латышском, и 6-й основной школе, где раньше работали программы для нацменьшинств. Они расположены в одном микрорайоне, в нескольких кварталах друг от друга.

В самоуправлении рассчитывали, что после объединения в школе будет около 890 учеников. Это позволило бы гарантировать полное государственное финансирование и избежать новых реформ в северной части города как минимум на десять лет.

Но родители категорически возражают: всего за два дня они собрали более 600 подписей против объединения уже со следующего учебного года. После этого руководство города быстро отказалось от идеи немедленной реформы.

Руководитель совета родителей 5-й школы Ярослав Волков открыто заявил, что многие опасаются преобладания русского языка после объединения, часть родителей не уверена, что все педагоги смогут полноценно работать на латышском языке.

Дополнительную тревогу вызывают и старые конфликты между учениками двух школ.

«Уже тогда школы враждовали между собой… были настоящие физические драки», — вспоминает Волков, сам учившийся в 5-й школе.

Часть родителей считает, что сама идея объединения не является проблемой — вопрос лишь в том, как это делать.

Руководитель совета родителей 6-й школы Алёна Хайт говорит, что переход должен быть постепенным, в течение двух-трёх лет: с совместными мероприятиями, адаптацией детей и временем на привыкание.

В самой 6-й школе утверждают, что переход на обучение на латышском языке проходит успешно, хотя русский язык в коридорах всё ещё слышен чаще, чем в соседней школе.

Директор школы Татьяна Токарева признаёт, что объединение стало бы сложным психологическим процессом: у школ разные традиции, среда и идентичность.

Резекне становится одним из примеров того, как демографический спад постепенно меняет всю систему образования в регионах Латвии.