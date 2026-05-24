Эксперт считает такую критику вполне обоснованной: "В данном случае было правильно, что правительство пало. Я думаю, мы должны надеяться, что следующее правительство в самом деле поймёт проблему".

Грант назвал правительство медлительным и безалаберным, упрекнув его в том, что оно не принимало во внимания советы, которые ему давали многие. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как практически бессистемную: "Нет соответствующей национальной структуры, чтобы решать вопросы современных военных действий. Можно сказать, что теперь это проблема всего общества. Это не только НВС - это полиция, это погранохрана, это пожарная служба. Всё это необходимо объединить в общую систему".

Кроме того, бывший дипломат обратил внимание на то, что речь идёт не только о восточной границе: "Например, в Дании мы видели, что Россия с судов запускала дроны в Данию. Значит, они могут делать то же самое с Балтийского моря. Значит, любая система, которая у нас есть, должна иметь диапазон на 360 градусов. Она должна охватывать всю страну, потому что эти вещи могут прийти из Эстонии. С тем же успехом они могут прийти и с юга".