Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
«Медлительное и безалаберное»: британский эксперт — об ушедшем в отставку правительстве (1)

"Критика общественности в связи с инцидентами с участием дронов в Латвии вполне понятна, и на политическом уровне длительное время наблюдается неисполнительность, и это нужно исправить. Поскольку в нынешней ситуации проблемы видны в масштабе государства, а не только армии", - сказал в интервью Латвийскому радио бывший британский атташе по вопросам обороны в Латвии и эксперт по безопасности, а также преподаватель Глен Грант.

Эксперт считает такую критику вполне обоснованной: "В данном случае было правильно, что правительство пало. Я думаю, мы должны надеяться, что следующее правительство в самом деле поймёт проблему".

Грант назвал правительство медлительным и безалаберным, упрекнув его в том, что оно не принимало во внимания советы, которые ему давали многие. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как практически бессистемную: "Нет соответствующей национальной структуры, чтобы решать вопросы современных военных действий. Можно сказать, что теперь это проблема всего общества. Это не только НВС - это полиция, это погранохрана, это пожарная служба. Всё это необходимо объединить в общую систему".

Кроме того, бывший дипломат обратил внимание на то, что речь идёт не только о восточной границе: "Например, в Дании мы видели, что Россия с судов запускала дроны в Данию. Значит, они могут делать то же самое с Балтийского моря. Значит, любая система, которая у нас есть, должна иметь диапазон на 360 градусов. Она должна охватывать всю страну, потому что эти вещи могут прийти из Эстонии. С тем же успехом они могут прийти и с юга".

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

