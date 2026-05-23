SpaceX провела беспилотный испытательный полет самой большой в истории ракеты Starship V3

© BBC 23 мая, 2026 15:10

Мир

Компания SpaceX Илона Маска все-таки осуществила запуск крупнейшей и самой мощной ракеты в истории после того, как в четверг долгожданный испытательный полет был перенесен из-за неисправности стартовой башни.

Беспилотная ракета Starship V3 стартовала с территории Техаса в пятницу вскоре после 17:30 по местному времени (01:30 по московскому времени субботы) — спустя несколько дней после того, как SpaceX объявила о планах провести рекордное размещение акций на фондовом рынке.

Находясь в космосе, Starship вывела на орбиту 20 макетов спутников, после чего совершила вход в атмосферу, и примерно через час после запуска приводнилась в Индийском океане, где, как и планировалось, взорвалась.

«Поздравляю команду @SpaceX с эпическим первым запуском и посадкой Starship V3!» — написал Илон Маск. «Вы забили гол за все человечество», — добавил он.

Агентство Reuters называет Starship крупнейшей и самой мощной ракетой в истории.
Первая попытка запуска в четверг была отменена из-за неисправности стартовой башни.

Команда SpaceX отпраздновала запуск, и хотя миссия достигла большинства своих основных целей, она прошла не совсем по плану.

Обе ступени ракеты столкнулись с отказами двигателей, но испытательный полет в целом прошел успешно — результат, который, вероятно, повысит уверенность как инвесторов, так и НАСА, которое намерено использовать Starship в будущих миссиях на Луну.

Глава НАСА Джаред Айзекман поздравил Маска и команду SpaceX.

«На шаг ближе к Луне… и еще на шаг ближе к Марсу», — написал он в X.

Это был уже 12-й пуск ракеты SpaceX и первый запуск новейшей версии Starship высотой 124 метра — более сорока этажей.

Дебют Starship V3 состоялся перед первичным публичным размещением акций (IPO) SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории Wall Street. Размещение может начаться уже в следующем месяце.

С учетом доли Илона Маска в компании, оценивающей себя в 1,25 триллиона долларов, листинг способен сделать его первым в истории человеком с состоянием в один триллион долларов.

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

