SpaceX провела беспилотный испытательный полет самой большой в истории ракеты Starship V3

Беспилотная ракета Starship V3 стартовала с территории Техаса в пятницу вскоре после 17:30 по местному времени (01:30 по московскому времени субботы) — спустя несколько дней после того, как SpaceX объявила о планах провести рекордное размещение акций на фондовом рынке.

Находясь в космосе, Starship вывела на орбиту 20 макетов спутников, после чего совершила вход в атмосферу, и примерно через час после запуска приводнилась в Индийском океане, где, как и планировалось, взорвалась.

«Поздравляю команду @SpaceX с эпическим первым запуском и посадкой Starship V3!» — написал Илон Маск. «Вы забили гол за все человечество», — добавил он.

Агентство Reuters называет Starship крупнейшей и самой мощной ракетой в истории.

Первая попытка запуска в четверг была отменена из-за неисправности стартовой башни.

Команда SpaceX отпраздновала запуск, и хотя миссия достигла большинства своих основных целей, она прошла не совсем по плану.

Обе ступени ракеты столкнулись с отказами двигателей, но испытательный полет в целом прошел успешно — результат, который, вероятно, повысит уверенность как инвесторов, так и НАСА, которое намерено использовать Starship в будущих миссиях на Луну.

Глава НАСА Джаред Айзекман поздравил Маска и команду SpaceX.

«На шаг ближе к Луне… и еще на шаг ближе к Марсу», — написал он в X.

Это был уже 12-й пуск ракеты SpaceX и первый запуск новейшей версии Starship высотой 124 метра — более сорока этажей.

Дебют Starship V3 состоялся перед первичным публичным размещением акций (IPO) SpaceX, которое может стать крупнейшим в истории Wall Street. Размещение может начаться уже в следующем месяце.

С учетом доли Илона Маска в компании, оценивающей себя в 1,25 триллиона долларов, листинг способен сделать его первым в истории человеком с состоянием в один триллион долларов.