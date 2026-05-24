На данный момент известно, что примерно в 10:20 на ул. Балтасбазницас, 42, около магазина Mego в Вецмилгрависе, водитель BMW заехал под навес автобусной остановки и совершил наезд на трёх человек, один из которых доставлен в медучреждение. По сведениям очевидцев, он в тяжёлом состоянии.

Как сообщает паблик Sadursme.lv, за рулём BMW, по неофициальной информации, был пожилой мужчина.

"Эту стоянку, около магазина Mego (Baltāsbaznīcas 42), давно пора привести в порядок! Положить нормальный асфальт и поставить ограничители! Потому как некоторые умудряются заезжать чуть ли не в магазин. Ещё и на скорости залетают", - пишут в комментариях.

Как стало известно, водитель автомашины BMW, мужчина 1962 года рождения, в момент аварии не был пьян. Программа Degpunktā сообщает также, что двое из трёх пострадавших были 1986 года рождения, а третий - 1990-го.

