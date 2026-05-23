«Из 30 детей в классе только двое умеют читать»: в соцсети рассуждают, откуда это берётся

Эта новость встревожила психотерапевта Нила Сакса Константинова, о чём он и пишет в своём твите: "Настолько массовые нарушения развития могли бы проявиться скорее в Чернобыле. То ли данные искусственно раздуты, то ли в Латвии - эпидемическая проблема дефектов наследственности".

Тема, разумеется, вызвала много откликов. Среди комментаторов немало тех, кто сам замечал у детей проблемы с речью и с учёбой. Вот некоторые реплики:

- Накопилась критическая масса из-за генов пьяниц, а также вытягивание всех недоношенных через инкубаторы. Медицина по большому счёту - скрытое зло, впоследствии все ошибки природы отыгрались на потомстве с лихвой. Так обычно происходит в малых родственных популяциях. Ещё больше будет, поди!..

- Это от продуктов, в которых остались следы пестицидов, например, ядов для насекомых...

- Среди окружающих детей дошкольного возраста так и выглядит - многие просто не говорят, думаю, что родители мало разговаривают, мало читают детям, плюс рано и много дают экраны.

- Аутический спектр очень широк, 17 лет работаю по специальным программам в дошкольном образовании. Мы дошли до того, что становится очень жутко. Всё больше трудностей. С чем это связано, пока не доказано. В США тоже не доказано. Только теории.

- Это называют левоцентрированной гипердиагностикой.

- По-моему, ошибка измерения. Но я не видел ни одной публикации с международными рецензиями об этом инструменте. Это само по себе - "красный флаг".

- Двум подругам сказали, что у детей аутизм какого-то там спектра, я не эксперт, но дети уже в первом классе говорят на латышском и английском, пишут и читают, конечно, и считают тоже. Претензия: не слушаются и не могут усидеть на месте.

- Моё наблюдение: молодёжь намного чувствительнее, как сырые яйца, если сравнить с нами самими когда-то. Сколько я разговаривал со знакомыми, у них тоже всякие проблемы, которых мы когда-то не знали. Теперь каждую мелочь можно диагностировать и классифицировать.

- Теперь в семьях по два и по три ребёнка с расстройством аутического спектра. Моё наблюдение: лишь бы пособия, лишь бы всё оплачено, а сами работать дома с детьми не хотят. Лучше пусть сидят в телефонах - меньше проблем. Когда дочь пошла в школу, из 30 детей всего двое умели читать, и это были нейротипичные.

- Результат политики феминизма. Любая женщина, у которой есть разум и которая умеет считать понимает: если она родит, государство её накажет маленькой пенсией и маленькой зарплатой. Рожают больше те, кто не умеет считать и где возможность обнаружить нарушения развития больше.

- Слушала эту новость и тоже думала: а что именно означают "риски" и что делать дальше? Какой-то особенный проект...

- Это случайно не те родители, которые дают ребёнку планшет, чтобы отвязался?

- Вопрос - кому интересно, чтобы эта проблема была (или только искусственно проецировалась) больше, чем есть, и какая НГО получит за это деньги, чтобы эту проблему решать. Надо последить за денежным потоком.

- Если не врождённое, а развитие, то предполагаю, что так и есть, что многие телефонные родители просто не говорят с детьми. У самих тоже речь состоит из примитивных предложений с 90% загрязнением. Теперь это проявляется в цифрах.

- Скорее, расширенное определение рисков развития. Всегда было 10% учащихся с трудностями (слушаю это уже 25 лет), но есть разница между обеими группами.

- Циничный ум наводит на вопрос - а не выделены ли какие-то деньги, которые могут быть освоены через такие проекты, связанные с нарушениями развития?

- Думаю, что не так много врождённых дефектов, сколько детей, с которыми родители не разговаривают. Подсунут телефон, чтобы родитель был свободен.

- Детей экрана и родителей-травокуров стало больше.

- Ой, ой... ну, тогда пустите в ход тонкие исследования деятельности мозга, если старинная практика не помогает. Что можно хотеть от мелкого, который торчит у компьютера, рукой больше не пишет / не умеет и т. д. + многие другие удобства нового времени.

- Ну, теперь есть обоснованная причина, чтобы писать ещё проекты, ещё исследовать. Есть обоснованная причина, чтобы делить деньги Фонда общественной интеграции... Чтобы действовать.

- Может быть, не то и не другое, а смарт-устройства, которые пихают в руки мелким уже с рождения. Обычно эти родители, кто пихает эти устройства таким маленьким детям, и сами не слишком умны, так что одно дополняет другое.

- Ну, нас всего полтора миллиона, когда-нибудь это должно было начать проявляться.

- Или же системы образования и здравоохранения дефективные, а специалисты - профаны.

- А как ты думаешь, откуда берутся "Прогрессивные" и их электорат?! Веганство, "диеты", алкоголь, наркотики, спайсы, колёса и грибы - регулярное употребление, в том числе и при зачатии ребёнка, и после, может ещё более увеличить процент, который, вероятно, появится несколько лет спустя, в будущих исследованиях.

- Дерьмовая методология. Если ребёнок умеет сказать "хочу", "наггетсы", "айпед", "телефон", а больше ничего толкового не умеет, то к "доктору Берёзкину" надо отправлять родителей - лечить возможные проблемы с наследственностью.

- Это комбо. Вакцинации, использование телефонов, эффект ковидного и другого террора (сейчас - "война с RU"), еда ядовитая, детей бросают (отдают совсем маленьких в детсад тётенькам за минималку присматривать, которым пох...) - совершенно точно, чем больше дефектов, тем больше можно заработать на лечении.

- Может, виноваты разработчики методов скрининга?

