Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
«Из 30 детей в классе только двое умеют читать»: в соцсети рассуждают, откуда это берётся

Редакция PRESS 23 мая, 2026 14:58

18 мая Служба новостей ЛТВ сообщила о том, что примерно у каждого десятого ребёнка в Латвии выявлены значительные риски для развития (в частности, речи). Недавно было проведено исследование с участием 1080 детей в возрасте от года до шести лет, для него использовался разработанный исследователями ЛУ инструмент скрининга.

Эта новость встревожила психотерапевта Нила Сакса Константинова, о чём он и пишет в своём твите: "Настолько массовые нарушения развития могли бы проявиться скорее в Чернобыле. То ли данные искусственно раздуты, то ли в Латвии - эпидемическая проблема дефектов наследственности".

Тема, разумеется, вызвала много откликов. Среди комментаторов немало тех, кто сам замечал у детей проблемы с речью и с учёбой. Вот некоторые реплики:

- Накопилась критическая масса из-за генов пьяниц, а также вытягивание всех недоношенных через инкубаторы. Медицина по большому счёту - скрытое зло, впоследствии все ошибки природы отыгрались на потомстве с лихвой. Так обычно происходит в малых родственных популяциях. Ещё больше будет, поди!..

- Это от продуктов, в которых остались следы пестицидов, например, ядов для насекомых...

- Среди окружающих детей дошкольного возраста так и выглядит - многие просто не говорят, думаю, что родители мало разговаривают, мало читают детям, плюс рано и много дают экраны.

- Аутический спектр очень широк, 17 лет работаю по специальным программам в дошкольном образовании. Мы дошли до того, что становится очень жутко. Всё больше трудностей. С чем это связано, пока не доказано. В США тоже не доказано. Только теории.

- Это называют левоцентрированной гипердиагностикой.

- По-моему, ошибка измерения. Но я не видел ни одной публикации с международными рецензиями об этом инструменте. Это само по себе - "красный флаг".

- Двум подругам сказали, что у детей аутизм какого-то там спектра, я не эксперт, но дети уже в первом классе говорят на латышском и английском, пишут и читают, конечно, и считают тоже. Претензия: не слушаются и не могут усидеть на месте.

- Моё наблюдение: молодёжь намного чувствительнее, как сырые яйца, если сравнить с нами самими когда-то. Сколько я разговаривал со знакомыми, у них тоже всякие проблемы, которых мы когда-то не знали. Теперь каждую мелочь можно диагностировать и классифицировать.

- Теперь в семьях по два и по три ребёнка с расстройством аутического спектра. Моё наблюдение: лишь бы пособия, лишь бы всё оплачено, а сами работать дома с детьми не хотят. Лучше пусть сидят в телефонах - меньше проблем. Когда дочь пошла в школу, из 30 детей всего двое умели читать, и это были нейротипичные.

- Результат политики феминизма. Любая женщина, у которой есть разум и которая умеет считать понимает: если она родит, государство её накажет маленькой пенсией и маленькой зарплатой. Рожают больше те, кто не умеет считать и где возможность обнаружить нарушения развития больше.

- Слушала эту новость и тоже думала: а что именно означают "риски" и что делать дальше? Какой-то особенный проект...

- Это случайно не те родители, которые дают ребёнку планшет, чтобы отвязался?

- Вопрос - кому интересно, чтобы эта проблема была (или только искусственно проецировалась) больше, чем есть, и какая НГО получит за это деньги, чтобы эту проблему решать. Надо последить за денежным потоком.

- Если не врождённое, а развитие, то предполагаю, что так и есть, что многие телефонные родители просто не говорят с детьми. У самих тоже речь состоит из примитивных предложений с 90% загрязнением. Теперь это проявляется в цифрах.

- Скорее, расширенное определение рисков развития. Всегда было 10% учащихся с трудностями (слушаю это уже 25 лет), но есть разница между обеими группами.

- Циничный ум наводит на вопрос - а не выделены ли какие-то деньги, которые могут быть освоены через такие проекты, связанные с нарушениями развития?

- Думаю, что не так много врождённых дефектов, сколько детей, с которыми родители не разговаривают. Подсунут телефон, чтобы родитель был свободен.

- Детей экрана и родителей-травокуров стало больше.

- Ой, ой... ну, тогда пустите в ход тонкие исследования деятельности мозга, если старинная практика не помогает. Что можно хотеть от мелкого, который торчит у компьютера, рукой больше не пишет / не умеет и т. д. + многие другие удобства нового времени.

- Ну, теперь есть обоснованная причина, чтобы писать ещё проекты, ещё исследовать. Есть обоснованная причина, чтобы делить деньги Фонда общественной интеграции... Чтобы действовать.

- Может быть, не то и не другое, а смарт-устройства, которые пихают в руки мелким уже с рождения. Обычно эти родители, кто пихает эти устройства таким маленьким детям, и сами не слишком умны, так что одно дополняет другое.

- Ну, нас всего полтора миллиона, когда-нибудь это должно было начать проявляться.

- Или же системы образования и здравоохранения дефективные, а специалисты - профаны.

- А как ты думаешь, откуда берутся "Прогрессивные" и их электорат?! Веганство, "диеты", алкоголь, наркотики, спайсы, колёса и грибы - регулярное употребление, в том числе и при зачатии ребёнка, и после, может ещё более увеличить процент, который, вероятно, появится несколько лет спустя, в будущих исследованиях.

- Дерьмовая методология. Если ребёнок умеет сказать "хочу", "наггетсы", "айпед", "телефон", а больше ничего толкового не умеет, то к "доктору Берёзкину" надо отправлять родителей - лечить возможные проблемы с наследственностью.

- Это комбо. Вакцинации, использование телефонов, эффект ковидного и другого террора (сейчас - "война с RU"), еда ядовитая, детей бросают (отдают совсем маленьких в детсад тётенькам за минималку присматривать, которым пох...) - совершенно точно, чем больше дефектов, тем больше можно заработать на лечении.

- Может, виноваты разработчики методов скрининга?

 

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

