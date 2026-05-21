Два министра оскандалились на своих постах и… вернулись в тёплые кресла депутатов Сейма: как так?

130 миллионов евро. Сумма, за которую учителя годами выходят на протесты, а врачи требуют повышения зарплат. Для Латвии — это огромные деньги. Но политическая ответственность у нас, как обычно, стоит дешевле чашки кофе в буфете Сейма.

Министра сельского хозяйства сняли — и что дальше? А дальше Арманд Краузе спокойно возвращается в депутатское кресло. Будто не при нем государство «недосчиталось» 130 миллионов. Будто Госконтроль не говорил о многомиллионном ущербе. Никаких выводов. Никакого ухода из политики. Просто пересадка из одного теплого кресла в другое.

Та же история с экс-министром обороны Спрудсом. Человек «проворонил» историю с дронами — и кто в итоге потерял место? Не он, а Селма Левренце. Между прочим, от нее в Сейме хотя бы была эстетическая польза — леопардовое платье оживляло парламентскую рутину. А Спрудс оказался не просто бесполезным, а дорого бесполезным.

И это уже система. В нормальной политической культуре после таких провалов люди сами уходят не только с министерских постов но и складывают депутатские мандаты. С репутационными потерями, с пониманием, что надо дать дорогу другим. Молодым, голодным до работы, а не до статуса и служебной машины.

Но у нас политика давно превратилась в бесконечную ротацию одних и тех же лиц. Они могут провалить отрасль, потерять миллионы, устроить скандал национального масштаба — и максимум, что их ждет, это новое теплое кресло в соседнем здании, зарплата, соцпакет... И полная уверенность в том, что они то и есть "столпы Латвии", держащие ее на своих плечах.

P.S. И еще одна новость от LETA только что (10:11) поступила:

Ответственность за оказанную поддержку лесопромышленникам (в результате которой и испарились 130 млню. евро) должны взять на себя Министерство юстиции, Министерство финансов и лично премьер-министр Эвика Силина, заявил сегодня освобожденный от должности министра сельского хозяйства Армантс Краузе, комментируя выводы ревизии Госконтроля. Такое утверждение Краузе обосновал тем, что решения о поддержке лесопромышленников были утверждены в Кабинете министров и ранее ни у одной из вовлеченных сторон не было возражений по поводу представленного информационного сообщения.

Дивно! Все виноваты - кроме меня, любимого!

И теперь эти самые люди будут формировать "новое правительство"? А что в нем, позвольте спросить, такого уж нового?