Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Два министра оскандалились на своих постах и… вернулись в тёплые кресла депутатов Сейма: как так?

Редакция PRESS 21 мая, 2026 19:26

Новости Латвии 0 комментариев

Дивная ситуация: две новости в ленте LETA соседствуют друг с другом. Первая: Госконтроль во время проверки обнаружил серьёзные проблемы в управлении компанией Latvijas valsts meži, а также в том, как за ней следило Министерство сельского хозяйства как владелец компании. Из-за этого государство понесло большие финансовые потери - в бюджет не поступило как минимум 130,3 млн евро дополнительных дивидендов. И вторая: в четверг Сейм восстановила депутатский мандат лидеру Союза зеленых и крестьян Арманду Краузе, освобожденному от должности министра сельского хозяйства. Т.е. человеку,  проворонившему эти 130 млн. 

130 миллионов евро. Сумма, за которую учителя годами выходят на протесты, а врачи требуют повышения зарплат. Для Латвии — это огромные деньги. Но политическая ответственность у нас, как обычно, стоит дешевле чашки кофе в буфете Сейма.

Министра сельского хозяйства сняли — и что дальше? А дальше Арманд Краузе спокойно возвращается в депутатское кресло. Будто не при нем государство «недосчиталось» 130 миллионов. Будто Госконтроль не говорил о многомиллионном ущербе. Никаких выводов. Никакого ухода из политики. Просто пересадка из одного теплого кресла в другое.

Та же история с экс-министром обороны Спрудсом. Человек «проворонил» историю с дронами — и кто в итоге потерял место? Не он, а Селма Левренце. Между прочим, от нее в Сейме хотя бы была эстетическая польза — леопардовое платье оживляло парламентскую рутину. А Спрудс оказался не просто бесполезным, а дорого бесполезным.

И это уже система. В нормальной политической культуре после таких провалов люди сами уходят не только с министерских постов но и складывают депутатские мандаты. С репутационными потерями, с пониманием, что надо дать дорогу другим. Молодым, голодным до работы, а не до статуса и служебной машины.

Но у нас политика давно превратилась в бесконечную ротацию одних и тех же лиц. Они могут провалить отрасль, потерять миллионы, устроить скандал национального масштаба — и максимум, что их ждет, это новое теплое кресло в соседнем здании, зарплата, соцпакет... И полная уверенность в том, что они то и есть "столпы Латвии", держащие ее на своих плечах. 

P.S. И еще одна новость от LETA только что (10:11) поступила: 

Ответственность за оказанную поддержку лесопромышленникам (в результате которой и испарились 130 млню. евро) должны взять на себя Министерство юстиции, Министерство финансов и лично премьер-министр Эвика Силина, заявил сегодня освобожденный от должности министра сельского хозяйства Армантс Краузе, комментируя выводы ревизии Госконтроля. Такое утверждение Краузе обосновал тем, что решения о поддержке лесопромышленников были утверждены в Кабинете министров и ранее ни у одной из вовлеченных сторон не было возражений по поводу представленного информационного сообщения.

Дивно! Все виноваты - кроме меня, любимого! 

И теперь эти самые люди будут формировать "новое правительство"? А что в нем, позвольте спросить, такого уж нового? 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать