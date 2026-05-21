По словам Небензи, Киев якобы собирается не только использовать воздушный коридор стран Балтии, но и запускать ударные беспилотники непосредственно с их территории. Доказательств этим заявлениям Россия не представила.

«В Латвию уже направлены силы беспилотной авиации. Они размещены на латвийских базах в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе, Екабпилсе», - заявил Небензя.

Он также пригрозил, что российская сторона якобы сможет точно определить места запуска беспилотников, а ответный удар по пунктам базирования будет «неизбежен». В той же речи Небензя заявил, что координаты «центров принятия решений» в Латвии России известны, а участие в НАТО, по его словам, «не защитит» от «возмездия».

Латвийские власти эти утверждения отвергли. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что Россия лжёт, будто Латвия позволяет использовать своё воздушное пространство или территорию для атак на Россию или любое другое государство.

Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня назвала происходящее очередной российской дезинформационной кампанией против Латвии.

«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов самообороны против России или любого другого государства», - подчеркнула Силиня.

Министр иностранных дел Байба Браже также заявила, что Россия снова распространяет ложь. По её словам, Служба внешней разведки России ведёт дезинформационную кампанию против Латвии.

«Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России», - подчеркнула Браже.

Министерство обороны Латвии сообщило, что страна не участвует в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. При этом Латвия, как и другие страны Балтии, продолжает поддерживать Украину военным снаряжением, гуманитарной помощью и финансовой поддержкой.

Украина также отвергла заявления Москвы. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в утверждениях России «нет ни капли правды».

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в операциях против России и не планирует этого делать», - указал Тихий.

По словам представителя украинского МИД, заявления российской разведки стали частью более широкой пропагандистской кампании Москвы, цель которой - дестабилизировать общественное мнение в Латвии и странах Балтии.