Россия угрожает Латвии ударами из-за дронов. Прямо на Совбезе ООН (видео) (1)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН с угрозами в адрес Латвии. Он заявил, что российские спецслужбы якобы получили данные о подготовке Украиной ударов по России с территории стран НАТО.

По словам Небензи, Киев якобы собирается не только использовать воздушный коридор стран Балтии, но и запускать ударные беспилотники непосредственно с их территории. Доказательств этим заявлениям Россия не представила.

«В Латвию уже направлены силы беспилотной авиации. Они размещены на латвийских базах в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе, Екабпилсе», - заявил Небензя.

Он также пригрозил, что российская сторона якобы сможет точно определить места запуска беспилотников, а ответный удар по пунктам базирования будет «неизбежен». В той же речи Небензя заявил, что координаты «центров принятия решений» в Латвии России известны, а участие в НАТО, по его словам, «не защитит» от «возмездия».

Латвийские власти эти утверждения отвергли. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что Россия лжёт, будто Латвия позволяет использовать своё воздушное пространство или территорию для атак на Россию или любое другое государство.

Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня назвала происходящее очередной российской дезинформационной кампанией против Латвии.

«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов самообороны против России или любого другого государства», - подчеркнула Силиня.

Министр иностранных дел Байба Браже также заявила, что Россия снова распространяет ложь. По её словам, Служба внешней разведки России ведёт дезинформационную кампанию против Латвии.

«Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России», - подчеркнула Браже.

Министерство обороны Латвии сообщило, что страна не участвует в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. При этом Латвия, как и другие страны Балтии, продолжает поддерживать Украину военным снаряжением, гуманитарной помощью и финансовой поддержкой.

Украина также отвергла заявления Москвы. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в утверждениях России «нет ни капли правды».

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в операциях против России и не планирует этого делать», - указал Тихий.

По словам представителя украинского МИД, заявления российской разведки стали частью более широкой пропагандистской кампании Москвы, цель которой - дестабилизировать общественное мнение в Латвии и странах Балтии.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

