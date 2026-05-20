Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, находясь в Пекине, заявил, что «недальновидные политики» стран Балтии «погрузились в русофобию». По его словам, их «абсолютно ошибочная антироссийская» позиция заставляет их действовать против собственных интересов.

Поводом стало интервью Будриса швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. В нём литовский министр говорил об угрозах со стороны России и Белоруссии, а также о необходимости для НАТО иметь сильный потенциал сдерживания.

Отвечая на вопрос о Калининградском эксклаве, Будрис заявил, что Москве нужно показать возможности НАТО.

«Русским надо показать, что мы можем взять созданную ими маленькую крепость в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы в чрезвычайной ситуации сравнять с землёй находящиеся там российскую противовоздушную оборону и ракетные базы», - сказал Кястутис Будрис.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова прямым призывом к нападению на суверенное государство. По её утверждению, такие заявления угрожают европейской стабильности.

В последние дни отношения России и стран Балтии резко обострились из-за инцидентов с беспилотниками в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее Служба внешней разведки России распространила ложные утверждения о том, что Украина якобы готовит удары по российским тыловым регионам с территории стран Балтии и что в Латвию уже якобы направлены украинские военнослужащие.