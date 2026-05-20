«Запор» жив! В Ригу съедутся около ста «Запрожцев» со всей Европы

Редакция PRESS 20 мая, 2026 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

27 июня в Риге пройдёт крупнейший за последние 30 лет европейский слёт автомобилей «Запорожец». На территории Рижского мотор-музея и на Бикерниекской трассе ожидают около ста машин ЗАЗ из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. Об этом сообщает Otkrito.lv.

На слёте покажут модели ZAZ 965, 966, 968, 968A, 968M и 968MP, а также внедорожники LUAZ. Эти автомобили выпускались в Запорожье, в Украине, и были одними из самых массовых малолитражных машин в Советском Союзе.

Уже 23 мая, во время Ночи музеев, посетителей приглашают в Рижский мотор-музей. С 15.00 до 1.00 там можно будет узнать программу будущего слёта, увидеть часть техники латвийского «ZAZ клуба» и посидеть за рулём этих автомобилей.

Автор идеи и руководитель неформального объединения «ZAZ клуб» Интарс Павлович говорит, что одна из целей мероприятия - показать: машинам, которым уже от 30 до 60 лет, всё ещё есть место на дорогах. По его словам, это не только часть истории, но и предмет гордости владельцев.

«На “запорах” мы объездили и Украину, и другие страны Европы и видим, что эти автомобили сближают людей, поэтому особенно приятно, что первый такой слёт пройдёт именно в Риге», - рассказал Павлович.

Во время слёта участники будут соревноваться в заездах на ловкость, а посетители смогут осмотреть ретротехнику и узнать больше о её истории. Директор Рижского мотор-музея Агрис Шмитс отметил, что мероприятие совпадает с 60-летием Бикерниекской трассы. Это даст редкую возможность выпустить на неё автомобили-ровесники самой трассы.

Председатель правления Латвийского клуба антикварных автомобилей Валтс Цеплевич считает, что слёт исторических машин одного производителя такого масштаба укрепляет имидж Латвии в Европе и показывает жизнеспособность местного сообщества автоклубов.

Первый европейский слёт ZAZ на Бикерниекской трассе и территории Рижского мотор-музея начнётся 27 июня в 10.00. Вход для посетителей будет бесплатным.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

