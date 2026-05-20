«Запор» жив! В Ригу съедутся около ста «Запрожцев» со всей Европы

На слёте покажут модели ZAZ 965, 966, 968, 968A, 968M и 968MP, а также внедорожники LUAZ. Эти автомобили выпускались в Запорожье, в Украине, и были одними из самых массовых малолитражных машин в Советском Союзе.

Уже 23 мая, во время Ночи музеев, посетителей приглашают в Рижский мотор-музей. С 15.00 до 1.00 там можно будет узнать программу будущего слёта, увидеть часть техники латвийского «ZAZ клуба» и посидеть за рулём этих автомобилей.

Автор идеи и руководитель неформального объединения «ZAZ клуб» Интарс Павлович говорит, что одна из целей мероприятия - показать: машинам, которым уже от 30 до 60 лет, всё ещё есть место на дорогах. По его словам, это не только часть истории, но и предмет гордости владельцев.

«На “запорах” мы объездили и Украину, и другие страны Европы и видим, что эти автомобили сближают людей, поэтому особенно приятно, что первый такой слёт пройдёт именно в Риге», - рассказал Павлович.

Во время слёта участники будут соревноваться в заездах на ловкость, а посетители смогут осмотреть ретротехнику и узнать больше о её истории. Директор Рижского мотор-музея Агрис Шмитс отметил, что мероприятие совпадает с 60-летием Бикерниекской трассы. Это даст редкую возможность выпустить на неё автомобили-ровесники самой трассы.

Председатель правления Латвийского клуба антикварных автомобилей Валтс Цеплевич считает, что слёт исторических машин одного производителя такого масштаба укрепляет имидж Латвии в Европе и показывает жизнеспособность местного сообщества автоклубов.

Первый европейский слёт ZAZ на Бикерниекской трассе и территории Рижского мотор-музея начнётся 27 июня в 10.00. Вход для посетителей будет бесплатным.