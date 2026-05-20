Латвия закручивает гайки: десяткам компаний запретили ввозить иностранных работников

С 2025 года работодатели в Латвии обязаны получать заключение Государственного агентства занятости (NVA) для привлечения иностранной рабочей силы. Компании должны обосновать наличие вакансии и сначала оценить возможность трудоустройства местных соискателей.

По данным NVA, в прошлом году работодатели запросили заключения более чем для 5200 вакансий, а разрешение на привлечение граждан третьих стран было выдано примерно в 4600 случаях. Чаще всего иностранцев нанимали на низко- и среднеквалифицированные должности — подсобных рабочих, водителей грузовиков и строителей.

Липскис отметил, что новые ограничения направлены на борьбу со злоупотреблениями в миграционной системе. PMLP может запретить физическим и юридическим лицам приглашать работников из третьих стран на срок до трёх лет, если выявлены нарушения правил въезда и пребывания иностранцев.

В 2025 году право на трудоустройство в Латвии получили почти 23 тысячи граждан третьих стран, а с начала этого года — более 7400 человек.