США сокращают число боевых бригадных групп в Европе до трех

Боевая бригадная группа (ББГ) - это основное тактическое соединение армии США, способное вести боевые действия самостоятельно, личный состав пехотной ББГ насчитывает 4000-4500 человек, бронетанковой - до 5000. В последние годы США дислоцировали в Европе около 100 тысяч солдат и офицеров. Из них более 65 тысяч человек находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе.

Вывод боевой бригадной группы также отсрочит переброску американских вооруженных сил на территорию Польши, однако армия США сохранит "сильное военное присутствие" в этой стране, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее издание Politico сообщало, что Польша готовится к сокращению численности американских войск на своей территории. В частности, по данным Politico, Пентагон уведомил власти страны, что приостанавливает запланированную переброску в Польшу американской бронетанковой бригады численностью 4000 военнослужащих.

Комментируя сокращение американского военного присутствия, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что "Европа должна встать на собственные ноги".

Главком НАТО: Вывод войск США не скажется на обороноспособности Европы

Накануне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич заявил, что вывод американских войск из региона не повлияет на планы Североатлантического альянса по укреплению европейской обороноспособности.

Гринкевич подчеркнул, что не обеспокоен выводом американских войск из Германии и сокращением военного присутствия США в Европе, о чем в начале мая объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Тем не менее, как считает главком НАТО в Европе, "в долгосрочной перспективе" - на фоне наращивания европейских военных сил - стоит ожидать переброски американских войск в другие регионы мира.