США сокращают число боевых бригадных групп в Европе до трех

© Deutsche Welle 20 мая, 2026 14:44

Мир 0 комментариев

LETA

США выведут из Европы одну из четырех боевых бригадных групп, сообщило во вторник, 19 мая, министерство обороны страны. Этот шаг Пентагона сократит численность американских военнослужащих в регионе до уровня 2021 года.

Боевая бригадная группа (ББГ) - это основное тактическое соединение армии США, способное вести боевые действия самостоятельно, личный состав пехотной ББГ насчитывает 4000-4500 человек, бронетанковой - до 5000. В последние годы США дислоцировали в Европе около 100 тысяч солдат и офицеров. Из них более 65 тысяч человек находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе.

Вывод боевой бригадной группы также отсрочит переброску американских вооруженных сил на территорию Польши, однако армия США сохранит "сильное военное присутствие" в этой стране, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее издание Politico сообщало, что Польша готовится к сокращению численности американских войск на своей территории. В частности, по данным Politico, Пентагон уведомил власти страны, что приостанавливает запланированную переброску в Польшу американской бронетанковой бригады численностью 4000 военнослужащих.

Комментируя сокращение американского военного присутствия, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что "Европа должна встать на собственные ноги".

Главком НАТО: Вывод войск США не скажется на обороноспособности Европы

Накануне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич заявил, что вывод американских войск из региона не повлияет на планы Североатлантического альянса по укреплению европейской обороноспособности.

Гринкевич подчеркнул, что не обеспокоен выводом американских войск из Германии и сокращением военного присутствия США в Европе, о чем в начале мая объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Тем не менее, как считает главком НАТО в Европе, "в долгосрочной перспективе" - на фоне наращивания европейских военных сил - стоит ожидать переброски американских войск в другие регионы мира.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

