В Латгалии очередная воздушная тревога (ДОПОЛНЕНО) (3)

Около 11 часов утра объявленное утром в среду предупреждение об угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзенском и Резекненском краях и Резекне отменено, свидетельствует информация на сайте 112.lv.

В связи с возможной угрозой были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Над Резекне самолеты союзников пролетели на низкой высоте.

Министерство обороны сообщает, что Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками по НАТО постоянно отслеживают ситуацию в воздушном пространстве, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как сообщалось, во вторник также объявлялась воздушная тревога в нескольких краях. В середине дня предупреждение действовало в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также в Резекне. После 14:00 НВС сообщили, что угроза в воздушном пространстве Латвии миновала.

Первоначально сообщалось, что в Латвию предположительно залетел дрон из России, но поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию объекта.

На пресс-конференции во вторник вечером представители НВС сообщили, что пока нет подтверждений тому, что какой-либо из зафиксированных во вторник объектов находился в воздушном пространстве Латвии. Ранее также возникали ситуации, когда комбинация различных факторов влияла на работу сенсоров и сигнализировала о возможной угрозе. В то же время в вооруженных силах допускают, что над территорией Латвии мог находиться какой-то другой объект.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией. Истребители F-16 ВВС Румынии, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пылтсамаа. Перед применением оружия цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили в НВС.

Вечером оповещение вновь было разослано в Лудзенском и Балвском краях. В связи с угрозой в воздух были подняты истребители миссии НАТО, которые убедились, что зафиксированный радарами объект не вторгся в воздушное пространство Латвии, сообщили в НВС.
 

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (3)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (3)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (3)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

