В связи с возможной угрозой были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Над Резекне самолеты союзников пролетели на низкой высоте.

Министерство обороны сообщает, что Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками по НАТО постоянно отслеживают ситуацию в воздушном пространстве, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как сообщалось, во вторник также объявлялась воздушная тревога в нескольких краях. В середине дня предупреждение действовало в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях, а также в Резекне. После 14:00 НВС сообщили, что угроза в воздушном пространстве Латвии миновала.

Первоначально сообщалось, что в Латвию предположительно залетел дрон из России, но поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию объекта.

На пресс-конференции во вторник вечером представители НВС сообщили, что пока нет подтверждений тому, что какой-либо из зафиксированных во вторник объектов находился в воздушном пространстве Латвии. Ранее также возникали ситуации, когда комбинация различных факторов влияла на работу сенсоров и сигнализировала о возможной угрозе. В то же время в вооруженных силах допускают, что над территорией Латвии мог находиться какой-то другой объект.

Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией. Истребители F-16 ВВС Румынии, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пылтсамаа. Перед применением оружия цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили в НВС.

Вечером оповещение вновь было разослано в Лудзенском и Балвском краях. В связи с угрозой в воздух были подняты истребители миссии НАТО, которые убедились, что зафиксированный радарами объект не вторгся в воздушное пространство Латвии, сообщили в НВС.

