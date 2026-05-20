Декларация доходов и возврат налога: нестандартные случаи

За родителей и не только

Нужно заполнить отдельную декларацию

"У мамы, она пенсионерка, пенсия - 520 евро. В прошлом году она несколько раз ходила к врачам по полной цене – 60 или 80 евро. Могу ли я за нее приложить чеки на оплату визитов к годовой декларации или она должна сама заполнить декларацию?"

"Брат – инвалид 2-й группы, не работает. Пенсия - 320 евро. Как ему подать чеки на оплату медицинских расходов?"

Налогоплательщик может подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи, но только на медицинские услуги и образование и на установленную законом сумму, в этом году - не более 600 евро.

Внимание! Не присоединяйте чеки родственников к своей декларации! Декларацию о доходах следует подавать отдельно на каждого члена семьи.

Декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы можно подать за следующих родственников:

- супруг (-а);

- дети и внуки;

- родители, бабушки и дедушки;

- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование, вплоть до 24-летнего возраста);

- несовершеннолетние брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, - если у них нет трудоспособных родителей;

- брат или сестра с 1-й и 2-й группами инвалидности;

- находящиеся на содержании и в опеке лица.

Если пенсионер ходил к врачу...

Может ли он вернуть часть оплаченных расходов?

С прошлого года с пенсий до 1 000 евро подоходный налог не удерживается. Для пенсий установлен не облагаемый налогом минимум — 1 000 евро. Тем самым у большей части пенсионеров налог с пенсии не взимается. А как же декларация о доходах, возврат налога с потраченных средств на лечение?

Внимание! Вернуть часть налога можно только в том случае, если налог выплачивался. VID напоминает, что вступившие в силу в прошлом году изменения были частью налоговой реформы, которая предусматривала введение фиксированного необлагаемого минимума, упрощение ставок подоходного налога и другие меры, направленные на увеличение доходов населения, особенно людей с низкими и средними доходами, а также пенсионеров.

Благодаря этим изменениям пенсионеры, которые раньше, к примеру, платили налог с пенсии размером более 500 евро, с прошлого года платят налог только с суммы, начиная с 1 000 евро. Значит, эти сениоры получают больше ежемесячно в течение года, а не раз в год после подачи декларации.

* Нужно ли пенсионерам подавать декларацию о доходах?

Обязательно подать декларацию за 2025 год и приложить чеки за оправданные расходы надо тем пенсионерам, которые:

- получают пенсию свыше 1 000 евро в месяц;

- работают или получают другие доходы, облагаемые подоходным налогом.

В декларацию они могут включить расходы на лечение и образование, а также добавить платежные документы о расходах супруга, родителей или детей. Например, приложить к своей декларации чеки родителей преклонного возраста за оправданные расходы.

Лимит оправданных расходов для одного человека, как и ранее, - не более 600 евро в год, но в общей сумме - не более 50% от годового облагаемого дохода.

При подаче декларации за 2025 год каждый, с чьих доходов удерживался подоходный налог, может вернуть 25,5% от этой суммы.

О том, полагается ли вам возврат налога, можно узнать в электронной системе декларирования VID (проект декларации автоматически рассчитывает возможную переплату налога).

Пенсионеры, которые не пользуются Интернетом, могут обратиться за помощью в оформлении и подаче декларации в единые государственные и муниципальные центры обслуживания или в клиентские центры VID.

Сосед попросил помочь...

Как подать «чужую» декларацию?

"Я инвалид 2-й группы, но в прошлом году работал и получал пенсию по инвалидности. Сейчас резко падает зрение. Можно ли попросить кого-то подать за меня декларацию о доходах? Своего компьютера у меня нет, а ехать куда-то в офис VID у меня уже здоровья нет..."

Подать декларацию о доходах за другого человека можно, но с соблюдением определенных правил. Чтобы кто-либо (член семьи, бухгалтер с места работы или другое доверенное лицо) мог подать декларацию о доходах от имени другого налогоплательщика, необходимо предоставить ему доверенность. В данном случае нотариальное заверение не требуется.

Если у жителя недостаточно компьютерных навыков, нет счета в латвийском кредитном учреждении (нет интернет-банка), он пользуется кнопочным телефоном, то он может обратиться за помощью к другому лицу и доверить ему подать декларацию о доходах вместо себя.

Как это сделать? Можно лично уполномочить знакомого, родственника подать декларацию о ваших доходах от вашего имени:

– в пункте обслуживания клиентов VID;

- в едином государственном и муниципальном центре обслуживания клиентов (VPVKAC).

Если у жителя нет компьютерных навыков и ему нужно подать декларацию о доходах, он может и без посредников обратиться в пункты обслуживания клиентов VID, где сотрудники Службы госдоходов окажут индивидуальную консультацию и поддержку.

(!) Общение с клиентом происходит на латышском языке, поэтому, если у вас нет достаточных знаний госязыка, советуют пригласить с собой переводчика или лицо, которое владеет языком в достаточной степени.

Используя электронную доверенность (e-pilnvarotАjs - электронный авторизатор), сотрудник единого центра может подать декларацию о доходах от имени обратившегося в центр клиента.

Личное обслуживание в клиентских пунктах VID возможно только по предварительной записи по телефону +371 67120005.

Узнать больше

Более подробно узнать о порядке подачи деклараций о доходах и возврате налога, в том числе для пенсионеров, можно в Службе госдоходов (VID):

- консультативный номер VID — 67120000;

- задать вопросы о годовой декларации и оправданных расходах можно в системе EDS в разделе «Переписка с VID";

- круглосуточно спросить – у виртуального помощника Тома на сайте VID – vid.gov.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА