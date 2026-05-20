После этого проигрыша латвийской сборной придется побороться за выход в четвертьфинал в ходе следующих матчей группового турнира.

В составе сборной Латвии гол забил Рудолфс Балцерс, на счету которого четыре из пяти шайб сборной на чемпионате.

Кристерс Гудлевскис отразил 11 из 13 брошенных соперниками шайб, а последнюю шайбу австрийцы забросили в пустые ворота.

Лучшим игроком в составе сборной Латвии был признан защитник Оскарс Цибульскис.

В группе А Финляндия, Швейцария и Австрия набрали по девять очков за три матча, США и Латвия - по три очка за два и три матча соответственно, а без очков на чемпионате выступают Венгрия, Великобритания и Германия.

Сборная Латвии продолжит чемпионат мира в четверг в 17:20 матчем против Финляндии. 23 мая в 13:20 латвийским хоккеистам предстоит сразиться с США, 24 мая в 17:20 - с Великобританией, а последний матч в группе они проведут 26 мая в 13:20 против сборной Венгрии.