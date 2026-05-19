Первоначально сообщалось об угрозе в Краславском и Лудзенском краях. Позже оповещение по сотовой сети было разослано также жителям Прейльского и Резекненского краев, а также Резекне. В свою очередь, вскоре после 12:30 предупреждение о возможной угрозе было распространено и в Мадонском крае. Около 13:00 предупреждение было расширено на Цесисский, Смилтенский и Гулбенский край. Незадолго до 14:00 сообщалось об окончании угрозы в Прейльском, Резекненском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском, Гулбенском и Валмиерском краях, а также в Резекне. Возможная угроза по-прежнему действует в Краславском и Лудзенском краях. Вскоре после 14:00 угроза в воздушном пространстве Латвии была отменена.

В то же время, когда в ряде районов Латвии были разосланы предупреждения о возможной воздушной угрозе, сайт и приложение «112.lv» затронули технические проблемы, подтвердили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательнйо службе (VUGD) На портале и в приложении зафиксирована замедленная работа. О произошедшем проинформирован Информационный центр Министерства внутренних дел.

Национальные вооруженные силы Латвии во вторник около полудня сообщили об одном дроне, залетевшем на территорию страны. В настоящее время известно об одном беспилотном летательном аппарате, пересекшем границу Латвии. В настоящее время он уже покинул воздушное пространство страны, сообщил журналистам руководитель Центра управления кризисами Арвис Зиле.

В НВС подчеркнули, что армия совместно с союзниками по NATO постоянно мониторит воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальные угрозы. «Мы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения», — подчеркнули военные.

В то же время сообщается, что истребитель миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над территорией Эстонии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявляет, что дрон был уничтожен над озером Выртсъярв на юге Эстонии. В Южной Эстонии, также как и в Латвии, около полудня была объявлена угроза беспилотников. В комментарии эстонскому порталу Delfi Певкур заявил, что, вероятнее всего, это был украинский дрон, запущенный по цели на территории России. По данным издания Tartu Postimees, дрон был сбит в рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил эстонской общественной телерадиокомпании ERR, что информация о дроне была получена от НВС Латвии, а эстонские радары зафиксировали беспилотник, двигавшийся в южном направлении Эстонии.

«Мы активировали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбил дрон», — заявил Певкур.

«Сейчас мы выясняем все точные детали, однако известно, что дрон был сбит над озером Выртсъярв. Насколько нам известно, в настоящее время также устанавливается место падения обломков, которые, вероятно, находятся на суше, а не в самом озере», — добавил министр.

По словам Певкура, на данный момент нет информации о причинении вреда гражданскому населению.

На восточной приграничной территории Латвии во вторник около полудня было остановлено движение поездов до момента отмены возможной угрозы в воздушном пространстве, свидетельствует опубликованная информация Pasažieru vilciens, работающего под брендом Vivi. Таким образом, движение поездов затронуто на направлениях Краслава, Зилупе и Гулбене, а также на железнодорожной линии Валга, что может повлиять и на рейсы в направлениях Тарту и Таллина.

Согласно информации на сайте Vivi, поезд Зилупе (13:02) — Рига (17:29) отправится со станции Зилупе после отмены возможной угрозы, поезд Рига (11:45) — Валга (14:05) находится на станции Цесис, а поезд Рига (08:01) — Зилупе (12:24) стоит на станции Лудза.

Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве в Лудзенском крае созвано заседание Комиссии по гражданской обороне, а в школах приостановлено проведение экзаменов, сообщил агентству LETA председатель краевой думы Эдгар Мекшс (Союз зеленых и крестьян). Он отметил, что после получения предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе все учреждения в самоуправлении действуют в соответствии с заранее утвержденным планом.

Дети, которые уже прибыли в учебные заведения, останутся там до окончания действия предупреждения. Персонал образовательных учреждений будет обеспечивать безопасность детей до устранения угрозы.

Мекшс подтвердил, что в самоуправлении на некоторое время было прервано электроснабжение, однако сейчас оно восстановлено. Мэр Резекне Янис Тутинс также сообщил агентству LETA, что подача электроэнергии в городе восстановлена.

В школах, в соответствии с инструкциями, были прерваны экзамены и занятия. Школьников перевели в безопасные помещения с соблюдением «принципа двух стен», сообщил глава думы. Местные жители также сообщают в социальных сетях о прекращении занятий и эвакуации в учебных заведениях.