Жители имеют право? Самовольное изменение придомовой территории

В описанной ситуации придомовая территория многоквартирного дома и размещенные на ней элементы благоустройства (в том числе скамейки) не являются «ничьими», а относятся к общей собственности всех владельцев квартир и используются всеми собственниками совместно.

Из этого вытекает ключевой принцип: ни один жилец или группа жильцов не вправе единолично решать, как именно будет использоваться общая территория. Любое изменение порядка ее использования — будь то переоборудование зоны отдыха в игровую площадку, демонтаж скамеек или установка новых конструкций — допускается только на основании решения сообщества собственников, принятого в установленном законом порядке (например, на общем собрании всех собственников, также созванном в установленном в законе порядке).

Таким образом, ситуация, при которой скамейки были убраны, а на их месте без согласования установлены футбольные ворота и качели, юридически рассматривается как самовольное изменение использования общего имущества. Такие действия нарушают права других жильцов, поскольку ограничивают их возможность пользоваться территорией по ее первоначальному назначению — в данном случае как зоной отдыха.

Отдельного внимания заслуживает факт исчезновения скамеек и стола. Если эти элементы благоустройства были демонтированы и их местонахождение неизвестно, речь уже может идти не только о самовольном изменении порядка пользования, но и о причинении ущерба общему имуществу.

Поскольку такие объекты принадлежат всем собственникам, их изъятие, вывоз или уничтожение без соответствующего решения неправомерно. В зависимости от обстоятельств это может повлечь обязанность восстановить имущество или даже ответственность за его присвоение.

Обязанности собственников

Дополнительно следует учитывать, что в соответствии с принципами гражданского права, каждый совладелец обязан пользоваться общей вещью таким образом, чтобы не нарушать права остальных. Если действия отдельных жильцов создают неудобства, лишают других возможности пользоваться общей территорией или приводят к утрате элементов благоустройства, это может считаться неправомерным использованием общей собственности.

Как решить ситуацию

На практике разрешение подобных ситуаций начинается с попытки договориться, однако при отсутствии согласия вопрос должен решаться формально — через общее собрание собственников, где определяется порядок использования территории и при необходимости принимается решение о восстановлении прежнего состояния и возвращении или замене утраченных объектов. Если же самовольные действия продолжаются, сопровождаются конфликтами либо есть основания полагать, что имущество было вывезено или присвоено, жильцы вправе обратиться в полицию самоуправления, а также к управляющему домом для фиксации нарушений и принятия мер.

Заключение

Таким образом, придомовая территория — это общее пространство с согласованными правилами использования. Самовольное изменение ее назначения одним из собственников, равно как и исчезновение элементов благоустройства без решения собственников, не допускается и может повлечь юридическую ответственность.