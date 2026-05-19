Жители имеют право? Самовольное изменение придомовой территории

19 мая, 2026 12:12

Юридическая консультация 0 комментариев

-Во дворе нашего многоквартирного дома с момента застройки была оборудована небольшая площадка с двумя скамейками и столом, предназначенная для отдыха жильцов. Однако недавно переехавшие соседи с детьми самовольно изменили ее использование: куда-то убрали скамейки и стол, установили небольшие футбольные ворота и качели и теперь используют эту территорию как игровую площадку. В результате другие жильцы лишились возможности спокойно пользоваться местом для отдыха в дневное время. Имеют ли соседи право самостоятельно менять назначение такой территории? Как можно решить эту ситуацию?

В описанной ситуации придомовая территория многоквартирного дома и размещенные на ней элементы благоустройства (в том числе скамейки) не являются «ничьими», а относятся к общей собственности всех владельцев квартир и используются всеми собственниками совместно.

Из этого вытекает ключевой принцип: ни один жилец или группа жильцов не вправе единолично решать, как именно будет использоваться общая территория. Любое изменение порядка ее использования — будь то переоборудование зоны отдыха в игровую площадку, демонтаж скамеек или установка новых конструкций — допускается только на основании решения сообщества собственников, принятого в установленном законом порядке (например, на общем собрании всех собственников, также созванном в установленном в законе порядке).

Таким образом, ситуация, при которой скамейки были убраны, а на их месте без согласования установлены футбольные ворота и качели, юридически рассматривается как самовольное изменение использования общего имущества. Такие действия нарушают права других жильцов, поскольку ограничивают их возможность пользоваться территорией по ее первоначальному назначению — в данном случае как зоной отдыха.

Отдельного внимания заслуживает факт исчезновения скамеек и стола. Если эти элементы благоустройства были демонтированы и их местонахождение неизвестно, речь уже может идти не только о самовольном изменении порядка пользования, но и о причинении ущерба общему имуществу.

Поскольку такие объекты принадлежат всем собственникам, их изъятие, вывоз или уничтожение без соответствующего решения неправомерно. В зависимости от обстоятельств это может повлечь обязанность восстановить имущество или даже ответственность за его присвоение.

Обязанности собственников

Дополнительно следует учитывать, что в соответствии с принципами гражданского права, каждый совладелец обязан пользоваться общей вещью таким образом, чтобы не нарушать права остальных. Если действия отдельных жильцов создают неудобства, лишают других возможности пользоваться общей территорией или приводят к утрате элементов благоустройства, это может считаться неправомерным использованием общей собственности.

Как решить ситуацию

На практике разрешение подобных ситуаций начинается с попытки договориться, однако при отсутствии согласия вопрос должен решаться формально — через общее собрание собственников, где определяется порядок использования территории и при необходимости принимается решение о восстановлении прежнего состояния и возвращении или замене утраченных объектов. Если же самовольные действия продолжаются, сопровождаются конфликтами либо есть основания полагать, что имущество было вывезено или присвоено, жильцы вправе обратиться в полицию самоуправления, а также к управляющему домом для фиксации нарушений и принятия мер.

Заключение

Таким образом, придомовая территория — это общее пространство с согласованными правилами использования. Самовольное изменение ее назначения одним из собственников, равно как и исчезновение элементов благоустройства без решения собственников, не допускается и может повлечь юридическую ответственность.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

