Миллионы взрослых после работы поливают виртуальные помидоры — и индустрия уже поняла, где новые деньги

Редакция PRESS 19 мая, 2026 09:17

Поздний вечер. Рабочий день закончился, сил нет, телефон снова мигает уведомлениями, а дома ждут посуда, счета и список дел, который почему-то не уменьшается.

И тут человек включает игру — не чтобы спасать мир, побеждать монстров или соревноваться с незнакомцами в сети. Он идет на виртуальную ферму. Поливает помидоры. Переставляет мебель в пиксельном домике. Разговаривает с мультяшным соседом. Ловит рыбу. Сажает цветы.

Со стороны это может выглядеть как детская ерунда. Но именно такие игры стали одним из самых заметных явлений в индустрии развлечений.

Их называют cozy games — «уютные игры». В них нет жесткого таймера, агрессивной конкуренции и постоянного давления. Главное там не победить, а просто быть внутри спокойного, понятного мира.

Самый известный пример — Animal Crossing: New Horizons. Игра вышла в марте 2020 года, когда миллионы людей оказались заперты дома из-за пандемии. Игроку давали остров, соседей-животных, цветы, рыбалку и возможность обустраивать пространство без спешки. За первые три дня Nintendo продала пять миллионов копий. Сейчас продажи превысили 46 миллионов.

Но дело уже давно не только в одной игре. По оценкам рынка, сегмент «уютных» игр вырос из ниши для маленьких студий в отдельный денежный пласт. Интерес к нему проявляют не только независимые разработчики, но и крупные компании.

Причина проста: взрослые устали.

Исследования игровой аудитории показывают, что многие люди запускают игры не ради адреналина, а чтобы расслабиться. Значительная часть игроков говорит, что видеоигры помогают снижать стресс и тревожность. И в этом смысле виртуальная ферма оказывается не глупостью, а очень точным ответом на состояние поколения, которое живет между работой, кризисами, долгами, дедлайнами и постоянными уведомлениями.

Особенно любопытна ирония: в таких играх люди часто делают то, что в реальной жизни их раздражает. Расставляют вещи по местам, готовят, обустраивают дом, терпеливо общаются с соседями. Но на экране всё это не имеет неприятных последствий. Не полил помидоры — никто не накричит. Не ответил персонажу — мир не рухнет.

Один из символов жанра — Stardew Valley. Игру четыре года почти в одиночку делал разработчик Эрик Барон. Он сам программировал, рисовал, писал музыку и собирал весь мир игры. Результат — более 30 миллионов проданных копий.

Для игровой индустрии это почти сказка наоборот. Огромные блокбастеры стоят сотни миллионов и требуют тысяч сотрудников. А тут один человек, квартира, компьютер — и игра, в которую миллионы взрослых людей возвращаются после тяжелого дня.

Но главный секрет оказался не в графике. Люди платят не за реализм травинки и не за взрыв на полэкрана. Они платят за ощущение: здесь можно выдохнуть.

Еще одна особенность таких игр — их сообщества. Там меньше привычной для онлайн-игр агрессии. Игроки показывают свои фермы, острова, домики, спрашивают советы и делятся находками. Если нет жесткой конкуренции, нет и вечной гонки за статусом. У кого-то ферма идеальная, у кого-то хаотичная — и это не провал, а стиль.

Nintendo уже продолжает двигаться в эту сторону. Интерес вокруг новых «социальных» и спокойных игровых форматов показывает, что пандемийный успех Animal Crossing не был случайностью. Миллионы людей готовы возвращаться в миры, где всё медленно, безопасно и предсказуемо.

Можно называть это бегством от реальности. Можно — новым способом эмоциональной разгрузки. Но факт остается фактом: пока одни спорят, серьезны ли игры с пиксельными помидорами, другие уже строят на них большой рынок.

И, кажется, после тяжелого дня взрослому человеку иногда действительно нужно не победить босса, а просто спокойно полить грядку.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

