Миллионы взрослых после работы поливают виртуальные помидоры — и индустрия уже поняла, где новые деньги

И тут человек включает игру — не чтобы спасать мир, побеждать монстров или соревноваться с незнакомцами в сети. Он идет на виртуальную ферму. Поливает помидоры. Переставляет мебель в пиксельном домике. Разговаривает с мультяшным соседом. Ловит рыбу. Сажает цветы.

Со стороны это может выглядеть как детская ерунда. Но именно такие игры стали одним из самых заметных явлений в индустрии развлечений.

Их называют cozy games — «уютные игры». В них нет жесткого таймера, агрессивной конкуренции и постоянного давления. Главное там не победить, а просто быть внутри спокойного, понятного мира.

Самый известный пример — Animal Crossing: New Horizons. Игра вышла в марте 2020 года, когда миллионы людей оказались заперты дома из-за пандемии. Игроку давали остров, соседей-животных, цветы, рыбалку и возможность обустраивать пространство без спешки. За первые три дня Nintendo продала пять миллионов копий. Сейчас продажи превысили 46 миллионов.

Но дело уже давно не только в одной игре. По оценкам рынка, сегмент «уютных» игр вырос из ниши для маленьких студий в отдельный денежный пласт. Интерес к нему проявляют не только независимые разработчики, но и крупные компании.

Причина проста: взрослые устали.

Исследования игровой аудитории показывают, что многие люди запускают игры не ради адреналина, а чтобы расслабиться. Значительная часть игроков говорит, что видеоигры помогают снижать стресс и тревожность. И в этом смысле виртуальная ферма оказывается не глупостью, а очень точным ответом на состояние поколения, которое живет между работой, кризисами, долгами, дедлайнами и постоянными уведомлениями.

Особенно любопытна ирония: в таких играх люди часто делают то, что в реальной жизни их раздражает. Расставляют вещи по местам, готовят, обустраивают дом, терпеливо общаются с соседями. Но на экране всё это не имеет неприятных последствий. Не полил помидоры — никто не накричит. Не ответил персонажу — мир не рухнет.

Один из символов жанра — Stardew Valley. Игру четыре года почти в одиночку делал разработчик Эрик Барон. Он сам программировал, рисовал, писал музыку и собирал весь мир игры. Результат — более 30 миллионов проданных копий.

Для игровой индустрии это почти сказка наоборот. Огромные блокбастеры стоят сотни миллионов и требуют тысяч сотрудников. А тут один человек, квартира, компьютер — и игра, в которую миллионы взрослых людей возвращаются после тяжелого дня.

Но главный секрет оказался не в графике. Люди платят не за реализм травинки и не за взрыв на полэкрана. Они платят за ощущение: здесь можно выдохнуть.

Еще одна особенность таких игр — их сообщества. Там меньше привычной для онлайн-игр агрессии. Игроки показывают свои фермы, острова, домики, спрашивают советы и делятся находками. Если нет жесткой конкуренции, нет и вечной гонки за статусом. У кого-то ферма идеальная, у кого-то хаотичная — и это не провал, а стиль.

Nintendo уже продолжает двигаться в эту сторону. Интерес вокруг новых «социальных» и спокойных игровых форматов показывает, что пандемийный успех Animal Crossing не был случайностью. Миллионы людей готовы возвращаться в миры, где всё медленно, безопасно и предсказуемо.

Можно называть это бегством от реальности. Можно — новым способом эмоциональной разгрузки. Но факт остается фактом: пока одни спорят, серьезны ли игры с пиксельными помидорами, другие уже строят на них большой рынок.

И, кажется, после тяжелого дня взрослому человеку иногда действительно нужно не победить босса, а просто спокойно полить грядку.