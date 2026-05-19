Венгрия готова к переговорам о вступлении Украины в ЕС: Euronews

Euronews 19 мая, 2026 09:53

Новое правительство Венгрии заявляет, что открыто к взаимодействию с Украиной по вопросу ее вступления в ЕС, сообщили Euronews источники. Будапешт и Киев начнут технические переговоры о венгерском меньшинстве в Закарпатье.

Венгрия заявила, что готова сотрудничать с Украиной, подчеркнув, что новое правительство Петера Мадьяра начинает технические переговоры с Киевом для решения проблемы венгерского меньшинства.

При предыдущем премьер-министре Викторе Орбане Будапешт заблокировал начало процесса вступления Украины в ЕС, заявив, что в Киеве еще не проведены реформы о верховенстве закона и финансовом контроле.

Будапешт и Киев давно конфликтуют из-за многочисленного венгерского меньшинства, проживающего в западном регионе Украины – Закарпатье.

Правительство Виктора Орбана разработало план из 11 требований, направленный на восстановление прав венгерской общины в Украине, и реализация этих мер по-прежнему рассматривается Будапештом как важное условие для вступления Украины в ЕС.

Первый признак того, что отношения между двумя странами могут улучшиться, появился во время дискуссии между послами стран ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов к сотрудничеству по этому вопросу.

Посол также заявил, что Венгрия будет уделять особое внимание правам и правовой базе венгерского меньшинства.

28 апреля Петер Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня, чтобы помочь "улучшить ситуацию" с этническими венграми на Западной Украине. Мадьяр предложил провести встречу в Берегове, украинском городе в Закарпатской области, который считается центром местной этнической венгерской общины.

В свою очередь Владимир Зеленский встретился с представителями венгерской общины 9 апреля, за 3 дня до выборов в Венгрии.

ЕС поставил перед Киевом ключевое требование – принять и эффективно реализовать амбициозный план действий в отношении меньшинств, к которым в Украине относятся не только венгры, но и румыны, поляки и болгары.

В марте украинское правительство объявило о введении национального дня, посвященного румынскому языку, в рамках более широких усилий по улучшению отношений с Бухарестом. Этот шаг Киева стал ответным, поскольку Румыния уже отмечает День украинского языка ежегодно 9 ноября.

Вопрос о расширении Украины может быть включен в повестку дня следующего заседания Евросовета, где Мадьяр и Зеленский должны встретиться в кулуарах.

Тем не менее офис главы Евросовета Антониу Кошты включит вопрос о присоединении Украины к ЕС в повестку дня только в том случае, если к этому времени будет объявлено о конкретном прогрессе в плане формального снятия венгерского вето.

В понедельник Петер Мадьяр поделился в Facebook подробностями телефонного разговора с Коштой, сообщив, что Будапешт начал технические консультации с украинским правительством, чтобы гарантировать языковые, образовательные и культурные права венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Председатель Антониу Кошта сообщил мне, что вчера он дал понять президенту Украины, что любым дальнейшим шагам должно предшествовать уважение прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине", – сказал Мадьяр.

Глава комитета по иностранным делам нового парламента Венгрии от партии "Тиса" Мартон Хайду заявил Euronews, что у Венгрии есть четкие условия: "Мы хотим как можно скорее получить юридически гарантированные языковые, образовательные и культурные права для венгерского меньшинства в Закарпатье".

Источник, близкий к венгерскому правительству, говоря на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сообщил Euronews, что если Украина выполнит план из 11 пунктов и если представители венгерского меньшинства в Закарпатье одобрят результат, Венгрия, вероятно, поддержит открытие первой важной главы переговоров с Украиной.

Однако одно из возможных осложнений заключается в том, что правительство Орбана могло включить в 11 пунктов несколько сложных или политически чувствительных требований, которые источник назвал "скрытыми минами", потенциально затрудняющими полное выполнение.

Зеленский заявил, что Украина "работает над всеми вопросами", связанными с этническим венгерским меньшинством на западе Украины, подчеркнув, что этнические венгры – "наши граждане, как и все остальные", и предположив, что он рассматривает этот вопрос как управляемый, а не как серьезное препятствие. Будапешт расценивает эти высказывания как конструктивные.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также написал в соцсети X, что его правительство готово взаимодействовать с новым венгерским правительством по всем вопросам, включая национальные меньшинства, "с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между странами".

Выступая на прошлой неделе на Совете по международным делам, Сибига заявил, что считает результаты выборов в Венгрии "поворотным моментом" для европейской интеграции и что они придадут новый импульс пути Украины к полному членству в ЕС.

"При участии представителей венгерской общины Закарпатья начнутся венгерско-украинские консультации на уровне экспертов, направленные на урегулирование прав венгерского меньшинства в Закарпатье", – написала в понедельник в соцсети X заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Снятие венгерского вето станет лишь первым шагом к открытию процесса вступления Украины в ЕС.

Другие страны-члены ЕС пока публично не высказывали свою позицию по этому вопросу и, возможно, обнародуют ее только после того, как начнутся переговоры.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

