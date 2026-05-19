Венгрия готова к переговорам о вступлении Украины в ЕС: Euronews

Венгрия заявила, что готова сотрудничать с Украиной, подчеркнув, что новое правительство Петера Мадьяра начинает технические переговоры с Киевом для решения проблемы венгерского меньшинства.

При предыдущем премьер-министре Викторе Орбане Будапешт заблокировал начало процесса вступления Украины в ЕС, заявив, что в Киеве еще не проведены реформы о верховенстве закона и финансовом контроле.

Будапешт и Киев давно конфликтуют из-за многочисленного венгерского меньшинства, проживающего в западном регионе Украины – Закарпатье.

Правительство Виктора Орбана разработало план из 11 требований, направленный на восстановление прав венгерской общины в Украине, и реализация этих мер по-прежнему рассматривается Будапештом как важное условие для вступления Украины в ЕС.

Первый признак того, что отношения между двумя странами могут улучшиться, появился во время дискуссии между послами стран ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов к сотрудничеству по этому вопросу.

Посол также заявил, что Венгрия будет уделять особое внимание правам и правовой базе венгерского меньшинства.

28 апреля Петер Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня, чтобы помочь "улучшить ситуацию" с этническими венграми на Западной Украине. Мадьяр предложил провести встречу в Берегове, украинском городе в Закарпатской области, который считается центром местной этнической венгерской общины.

В свою очередь Владимир Зеленский встретился с представителями венгерской общины 9 апреля, за 3 дня до выборов в Венгрии.

ЕС поставил перед Киевом ключевое требование – принять и эффективно реализовать амбициозный план действий в отношении меньшинств, к которым в Украине относятся не только венгры, но и румыны, поляки и болгары.

В марте украинское правительство объявило о введении национального дня, посвященного румынскому языку, в рамках более широких усилий по улучшению отношений с Бухарестом. Этот шаг Киева стал ответным, поскольку Румыния уже отмечает День украинского языка ежегодно 9 ноября.

Вопрос о расширении Украины может быть включен в повестку дня следующего заседания Евросовета, где Мадьяр и Зеленский должны встретиться в кулуарах.

Тем не менее офис главы Евросовета Антониу Кошты включит вопрос о присоединении Украины к ЕС в повестку дня только в том случае, если к этому времени будет объявлено о конкретном прогрессе в плане формального снятия венгерского вето.

В понедельник Петер Мадьяр поделился в Facebook подробностями телефонного разговора с Коштой, сообщив, что Будапешт начал технические консультации с украинским правительством, чтобы гарантировать языковые, образовательные и культурные права венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Председатель Антониу Кошта сообщил мне, что вчера он дал понять президенту Украины, что любым дальнейшим шагам должно предшествовать уважение прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине", – сказал Мадьяр.

Глава комитета по иностранным делам нового парламента Венгрии от партии "Тиса" Мартон Хайду заявил Euronews, что у Венгрии есть четкие условия: "Мы хотим как можно скорее получить юридически гарантированные языковые, образовательные и культурные права для венгерского меньшинства в Закарпатье".

Источник, близкий к венгерскому правительству, говоря на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сообщил Euronews, что если Украина выполнит план из 11 пунктов и если представители венгерского меньшинства в Закарпатье одобрят результат, Венгрия, вероятно, поддержит открытие первой важной главы переговоров с Украиной.

Однако одно из возможных осложнений заключается в том, что правительство Орбана могло включить в 11 пунктов несколько сложных или политически чувствительных требований, которые источник назвал "скрытыми минами", потенциально затрудняющими полное выполнение.

Зеленский заявил, что Украина "работает над всеми вопросами", связанными с этническим венгерским меньшинством на западе Украины, подчеркнув, что этнические венгры – "наши граждане, как и все остальные", и предположив, что он рассматривает этот вопрос как управляемый, а не как серьезное препятствие. Будапешт расценивает эти высказывания как конструктивные.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также написал в соцсети X, что его правительство готово взаимодействовать с новым венгерским правительством по всем вопросам, включая национальные меньшинства, "с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между странами".

Выступая на прошлой неделе на Совете по международным делам, Сибига заявил, что считает результаты выборов в Венгрии "поворотным моментом" для европейской интеграции и что они придадут новый импульс пути Украины к полному членству в ЕС.

"При участии представителей венгерской общины Закарпатья начнутся венгерско-украинские консультации на уровне экспертов, направленные на урегулирование прав венгерского меньшинства в Закарпатье", – написала в понедельник в соцсети X заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Снятие венгерского вето станет лишь первым шагом к открытию процесса вступления Украины в ЕС.

Другие страны-члены ЕС пока публично не высказывали свою позицию по этому вопросу и, возможно, обнародуют ее только после того, как начнутся переговоры.