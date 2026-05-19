Когда соседи — свиньи: жители рижских многоэтажек в шоке друг от друга (4)

«Вести» 19 мая, 2026

Кто должен следить за чистотой и порядком на лестничной клетке, в подвале многоквартирного домах? Дворник? Управляющий? А что зависит от самих жильцов? Об этом часто спрашивают читатели в своих письмах...

Многоквартирные дома похожи на огромные соты с ячейками-квартирами. Но одни чистые, блестят вымытыми окнами, в подъезды приятно войти. В иной же дом и заглядывать не хочется. Входная дверь в пятнах и вмятинах, стены разрисованы, а внутри – неприятные запахи, окурки, засохшая грязь в углах лестничных пролетов, облупившаяся покраска на стенах.

В таких домах самые активные владельцы квартир требуют у домоуправления сделать ремонт подъезда – в первую очередь. Но, по всей видимости, такое дорогостоящее удовольствие поможет ненадолго. Почему?

Да потому что эту грязь и разруху не приносят специально засланные «казачки», такую неприглядную картину создают сами жильцы дома – день за днем. Конечно, не все, но, значит, остальные допускают такое отношение к обще-житию...

Нечего на дворника кивать

«Видали такое? Соседка по лестничной клетке выставляет пакеты с мусором за дверь, а потом, когда идет куда-то, забирает и несет на помойку. Но вонючие пакеты на общей площадке могут простоять долго, - рассказали жительница рижского района Зиепниеккалнс Маргарита. – А есть и такие, которые не доносят мусор до контейнеров. Вынесут из подъезда и оставят рядом. А кто должен уносить? Дворник с утра уже подмела и ушла до завтра, а то и послезавтра. А чайки и вороны распотрошат мешок, и ветер гоняет по двору его содержимое...»

Другая читательница, жительница столичного района Кенгарагс, написала, что соседские дети бросают на лестнице обертки от чипсов и шоколадок, царапают всякие глупости на стенах, колупают штукатурку:

«Собираются с разных этажей дети, час постоят у окна - так за ними остается гора оберток: кто-то подкрепился шоколадкой, кто-то чипсами поделился и пачку выбросил. Родителям слово скажешь, чтобы велели ребенку убирать за собой, так сразу врагом станешь. Если так пойдет дальше, то через пару лет после этих детей будут шприцы валяться и окурки – ведь им все можно...»

А еще, как рассказывают читатели, есть любители выносить сор из избы. В буквальном смысле слова.

Наводит такая хозяйка уборку в квартире, а коврики выносит вытряхивать... на лестницу. Перегибается через перила и трясет. Живя на пятом, последнем этаже «литовки» или «хрущевки», очень удобно сверху, как с балкона, трясти свою пыль и грязь на нижние этажи.

«То-то мы удивляемся, почему год назад покрашенные стены в подъезде покрылись пылью и грязью, с перил свисают волосы, нитки, комки пыли, окна все в грязи, - раскрыла страшную «тайну» читательница Иева. – Я один раз увидела, как соседка трясет коврик сверху. Я ей крикнула, а она быстро в квартиру свою убежала. Зато у них дома чисто...»

Откуда это у людей? Ведь самим надо ходить по такой лестнице, по оберткам и окуркам. И самое печальное в таких ситуациях, что соседи не реагируют на просьбы живущих рядом, игнорируют справедливые замечания. А уважали бы право других людей на чистоту и комфорт в собственном доме, то и в голову не пришло бы оставить надолго на лестнице вонючий мешок с мусором...

По идейным соображениям

Одни мусорят в своем доме, потому что другого и не видели. Приехали из какой-нибудь глухой общаги, где было принято плевать на пол, вот и живут так дальше. Это в большой степени относится к социальным и арендным домам самоуправления, где люди получают квартиры по очереди как малоимущие или по другим льготным позициям. И жилье это не принадлежит им, а договор о найме заключается на 6 месяцев или 2 года.

Ну а в домах, где все жилье в собственности, где люди покупали эти квартиры или получили их в наследство? Там вроде бы все собственники, причем не только своей квартиры, но и идеальной части дома, двора. Ведь, кажется, все свое, надо беречь. Но, по-видимому, не всех родители в свое время приучили к порядку за стенами квартиры. Позиция таких «аристократов» в многоквартирных домах простая: «Пусть дворник убирает, мы ему платим».

И число таких идейных нерях растет. Пропорционально увеличению счетов. Если, например, только за обслуживание и управление маленькой двухкомнатной квартирой надо платить домоуправлению 80-90 евро (и это без воды и отопления, а еще и разница воды набегает ниоткуда), то некоторые таким образом выказывают протест против коммунальных грабежей.

Но получается как в том анекдоте, когда кто-то хвастается, что кондуктора обманул: «Взял билет и не поехал». Вот и здесь так же – протестовать и жить в свинарнике, самим же созданном...

Набраться терпения и бороться

Вернемся к проблеме. Наверное, все-таки больше тех жильцов, что хотят чистоты и порядка в своем доме. Так что делать? Как решить проблему?

В первую очередь надо не стесняясь говорить с соседями. Порой родители просто не знают, что их дети мусорят, а те, кто оставляет пакеты с мусором, не понимают, что это просто неприлично.

Но чаще всего жильцы не хотят разбираться с соседями - чтобы не нарваться на грубость и не портить себе нервы. Поэтому все претензии адресуют обслуживающей дом организации. «Мы дворнику платим, пусть он (она) и убирает. И вообще пора сделать ремонт – покрасить стены».

Есть дома, где дворники увольняются через месяц-другой: или жильцы скандальные и жалуются, или грязи много. Сейчас домоуправления, например Rīgas namu pārvaldnieks, привлекают к уборке бригады, оснащенные специальной техникой. Пока восторженных отзывов о новшестве не слышно, но зато дворнику не выскажешь свои претензии. Бригада приехала и уехала, а до домоуправления не дозвониться.

- Перечень обязанностей обслуживающих организаций и дворников перечислен в правилах Кабинета министров ЛР о содержании многоквартирных домов. Сбором и вывозом бытовых отходов не занимается домоуправление, оно по поручению владельцев квартир заключает договоры об этой услуге с соответствующими фирмами, - разъясняет юрист Ирина САВЕЛЬЕВА.

– В свою очередь, в обязанности дворника не входит сбор мусорных пакетов, которые жильцы выставляют за двери квартир, - если эта услуга не закрепелена отдельным договором с дворником...

Надо напоминать своим соседям, что пакет с мусором, который стоит на лестничной клетке, не только распространяет неприятные запахи, но и служит приманкой для крыс, мышей и тараканов. Это значит, что по вине таких нерях дом может инфицироваться какой-нибудь бытовой гадостью.

За содержание общего имущества отвечают собственники квартир. Если квартира сдается, ответственность несут и собственник, и арендатор, указанный в договоре о найме. Но как на практике, а не в теории привлечь к ответственности нахальных соседей и заставить их за собой убирать?

- Сейчас можно воспользоваться гаджетами, - советует юрист. - Если «герои» известны, можно сфотографировать выставленный ими мусор вместе с номером квартиры на двери. Фиксируются дата и время. Разрешение на такую съемку у соседей спрашивать не надо, потому что подъезд - это общественное место и часть общего имущества многоквартирного дома...

Таких соседей можно призвать к ответу на общем собрании, в домовом чате. Дополнительно вынести решение сообщества дома о том, что такие-то обязаны убирать за собой. В случае игнорирования общего решения владельцев квартир (арендаторов) сообщество может привлечь «непослушников» к административной ответственности, обратившись в полицию самоуправления.

Не дожидаясь собрания, можно сообщить в полицию, если у вас на дороге, при выходе из квартиры, стоит пакет с мусором. Это антисанитария, нарушение общественного порядка - аналогично тому, что кто-то оставил пакет с мусором перед кабинетом министра или депутата.

Правда, тогда полиция уж точно отреагирует. А соседские разборки стражи порядка не всегда воспринимают всерьез – жалуйтесь, мол, в обслуживающую организацию. Но тут многое зависит от настойчивости соседей: не удалось один раз - повторяйте попытку...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

