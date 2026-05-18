Премьер утверждала, что проблемы в Министерстве обороны, которым руководил Андрис Спрудс, существовали уже некоторое время. Жалобы на работу министерства, по ее словам, поступали как от представителей отрасли, так и от зарубежных служб.

В качестве одного из примеров Силиня упомянула, что некоторое время назад Латвия должна была получить некую специальную израильскую систему, однако офис министра якобы блокировал ее приобретение. Инцидент с дронами в Латгалии, по словам политика, стал последней каплей для решения об отставке Спрудса.

Отвечая на вопрос, почему о требовании отставки Спрудса было объявлено в воскресенье днем и почему все происходило так стремительно, Силиня подчеркнула, что Латвия находится не в обычной ситуации и действовать нужно было быстро.

Силиня также упрекнула «Прогрессивных» в «перекладывании ответственности», заявив, что партия не способна признать собственные ошибки и ищет виноватых на стороне.

Политик отдельно подчеркнула, что хотела избавиться именно от представительства «Прогрессивных» в Министерстве обороны. «Потому что там были очень опасные политические установки, которые не подходили для Минобороны», — заявила Силиня. При этом, по ее словам, она была готова предложить партии другое министерство.

Она подчеркнула, что «дроны летают каждую вторую ночь» и не будут ждать, пока коалиция о чем-либо договорится. «У меня не было признаков того, что “Прогрессивные” готовы отозвать своего министра», — сказала Силиня. По ее словам, «Прогрессивные» также не проинформировали об этом Союз зеленых и крестьян (СЗК), а действовать нужно было быстро.

Как уже сообщалось, после заявления премьер-министра об увольнении Спрудса обострился конфликт между "Новым Единством" и «Прогрессивными», что привело к распаду правящей коалиции и отставке главы правительства.