Как сообщают представители общины, ветер сорвал с куполов два дубовых креста, а влажный морской климат серьёзно повлиял на состояние деревянных конструкций.

Община отмечает, что масштаб необходимых восстановительных работ оказался слишком большим для собственных возможностей прихода, поэтому жителей города и всех неравнодушных просят помочь сохранить исторический храм, который уже 120 лет украшает город.

«Любое пожертвование — будь то стоимость чашки кофе или более значимая сумма — станет вкладом в сохранение нашей общей истории и архитектурного наследия Латвии», — говорится в обращении.

Реквизиты для помощи:

Liepājas vecticībnieku draudze

Reģ.Nr: 99500002358

Konts: LV03UNLA0050007275312

Mērķis: Ziedojums baznīcas remontam