Он не скрывает, что в глазах девелоперов центр столицы - не слишком привлекателен.

Запущенной болезнью являются и пустующие помещения на первых, а нередко и на других этажах зданий, причем в последнее время они появились и на тех улицах, которые считались оживленными.

"Это парадокс - центр Риги имеет большой потенциал. Наследие югендстиля - крупнейшее в Балтии, и в этом отношении мы уникальны. Парки, Даугава, близость порта. Но все это как-то не складывается в дружественную для человека картину", - говорит руководитель компании по недвижимости "Vestabalt" Лига Плауде-Стуковенко.

Девелоперы недвижимости не раз заявляли, что реализацию проектов в центре города тормозят различные требования, согласование занимает много времени, и особенно это касается реновации исторических зданий. Однако и строительство новых домов порой "застревает".

Плауде-Стуковенко отмечает, что в центре тоже строятся новые дома и реновируются старые, но есть фактор, с которым приходится считаться: круг клиентов - тех, кто хотел бы купить историческую недвижимость, - невелик.

"Моя боль - это старые, красивые дома в центре", - говорит руководитель компании. Они нуждаются в крупных инвестициях, однако, зная необходимую для покупки сумму, расходы на реновацию и общие затраты на строительство, становится понятно, что в итоге продать квартиры с прибылью будет почти невозможно.

"Vestabalt" управляет довольно большим количеством объектов недвижимости, и, исходя из опыта компании, большой проблемой в центре является плохое состояние инфраструктуры.

"Это улицы, тротуары, благоустройство, освещение и тому подобное, не говоря уже о том, что находится под землей. Самое критичное, по нашему опыту как управляющих, - это водное хозяйство, сбор дождевой воды. Коммерческие помещения на цокольном этаже регулярно затапливает. Поэтому центр, на мой взгляд, непривлекателен: люди, живущие за его пределами, не хотят на выходных приезжать сюда с детьми, чтобы погулять", - говорит предприниматель.

