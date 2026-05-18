Врачи до сих пор кладут личинок в раны — и это не ошибка, а лечение

В США такая терапия разрешена уже больше 20 лет. В январе 2004 года FDA одобрило медицинское применение специальных личинок для обработки тяжёлых, плохо заживающих ран. Речь не о насекомых “с улицы”, а о стерильных медицинских личинках, которых используют под контролем врачей.

Их задача звучит неприятно, но довольно точно: убрать мёртвую ткань. Личинки выделяют ферменты, которые растворяют омертвевшие и инфицированные участки, после чего “убирают” этот материал. Здоровые ткани при этом должны оставаться на месте — именно поэтому один из специалистов по лечению ран назвал их “микрохирургами природы”.

Для некоторых пациентов это может быть особенно важно. Хирургическая обработка раны — процедура грубее: скальпель не видит границу между здоровой и мёртвой тканью на микроскопическом уровне. Кроме того, операция часто требует анестезии, а для ослабленных пациентов именно она может быть отдельным риском.

Но это не волшебное средство “от всего”. Врачи обычно обращаются к такому методу не в первую очередь, а когда другие способы лечения уже не дали нужного результата. Британская NHS также подчёркивает: личиночная терапия может улучшить состояние раны и запустить процесс очищения, но не является универсальным лечением для всех видов ран.

Есть и важная деталь для тех, кто уже начал представлять себе фильм ужасов: медицинские личинки не должны размножаться в ране. Они начинают лечение совсем маленькими, меньше рисового зёрнышка, а за время процедуры могут вырасти примерно до 12 мм. После этого повязку снимают, а рану очищают.

Получается странная картина: медицина XXI века умеет делать операции роботами, печатать ткани в лабораториях и подбирать лечение по генам — но иногда самым точным инструментом оказывается крошечное существо, от которого большинство людей инстинктивно отодвигаются подальше.

И да, это всё ещё звучит ужасно. Просто для некоторых ран — полезно.