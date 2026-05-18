Врачи до сих пор кладут личинок в раны — и это не ошибка, а лечение

Редакция PRESS 18 мая, 2026 11:19

Наука 0 комментариев

Звучит как сцена из старой деревенской страшилки: врач берёт личинок и помещает их в рану пациента. Но в современных больницах это не ужас из прошлого, а вполне реальная медицинская процедура.

В США такая терапия разрешена уже больше 20 лет. В январе 2004 года FDA одобрило медицинское применение специальных личинок для обработки тяжёлых, плохо заживающих ран. Речь не о насекомых “с улицы”, а о стерильных медицинских личинках, которых используют под контролем врачей.

Их задача звучит неприятно, но довольно точно: убрать мёртвую ткань. Личинки выделяют ферменты, которые растворяют омертвевшие и инфицированные участки, после чего “убирают” этот материал. Здоровые ткани при этом должны оставаться на месте — именно поэтому один из специалистов по лечению ран назвал их “микрохирургами природы”.

Для некоторых пациентов это может быть особенно важно. Хирургическая обработка раны — процедура грубее: скальпель не видит границу между здоровой и мёртвой тканью на микроскопическом уровне. Кроме того, операция часто требует анестезии, а для ослабленных пациентов именно она может быть отдельным риском.

Но это не волшебное средство “от всего”. Врачи обычно обращаются к такому методу не в первую очередь, а когда другие способы лечения уже не дали нужного результата. Британская NHS также подчёркивает: личиночная терапия может улучшить состояние раны и запустить процесс очищения, но не является универсальным лечением для всех видов ран.

Есть и важная деталь для тех, кто уже начал представлять себе фильм ужасов: медицинские личинки не должны размножаться в ране. Они начинают лечение совсем маленькими, меньше рисового зёрнышка, а за время процедуры могут вырасти примерно до 12 мм. После этого повязку снимают, а рану очищают.

Получается странная картина: медицина XXI века умеет делать операции роботами, печатать ткани в лабораториях и подбирать лечение по генам — но иногда самым точным инструментом оказывается крошечное существо, от которого большинство людей инстинктивно отодвигаются подальше.

И да, это всё ещё звучит ужасно. Просто для некоторых ран — полезно.

 

Комментарии (0)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

