Как будто-бы уже в правительстве: Нацобъединение уже капризничает (2)

© LETA 18 мая, 2026 11:23

Новости Латвии 2 комментариев

Самое разумное решение - включить в новую коалицию "Объединенный список" (ОС), Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Новое Единство", заявила представитель Нацобъединения Илзе Индриксоне в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Она подчеркнула, что новой коалиции важно избежать идеологических противоречий между партнерами. Хотя Нацобъединение согласилось бы с тем, чтобы будущее правительство поддерживали "Прогрессивные", их участие в коалиции партия не поддержит.

Индриксоне напомнила, что возглавляемые "Прогрессивными" Министерство сообщения и Министерство обороны часто подвергались критике, из чего следует сделать выводы.

В то же время представитель СЗК Виктор Валайнис считает, что переговоры о формировании коалиции должны быть как можно более широкими, с распределением ответственности между всеми партнерами. Однако то, удастся ли кандидату в премьер-министры Андрису Кулбергсу (ОС) сформировать правительство, в большой степени зависит от "Нового Единства" как крупнейшей фракции Сейма.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

