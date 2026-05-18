«Откуда такая ненависть к латышскому языку?!» Кого на этот раз критикует Ланга

Лидер партии Айнарс Шлесерс уже ранее публично заявлял, что готов стать премьером.
Список кандидатов следующий:
Линда Лиепиня - председатель Сейма
Вилис Криштопанс - министр финансов
Эдвард Шлесерс - министр экономики
Эдмунд Зивтиньш - глава МВД, объединённого с Минобороны
Вентс Армандс Крауклис - глава Министерства умной администрации и регионального развития (МУАРР, VARAM), объединённого с Минземледелия
Илзе Стобова - министр образования
Рамона Петравича/Айнарс Баштикс/Андрей Клементьев - министр благосостояния
Андрис Озолс - министр здравоохранения
Леонид Логинов - министр сообщения
Лига Крапане - министр культуры
Ринголдс Балодис - министр юстиции
В соцсетях уже успели пошутить по поводу того, почему среди кандидатов в министры нет Рихарда Шлесерса и зачем сразу три кандидата, чтобы возглавить Минблаг.
Однако не все настроены столь весело. Вот, например, депутат Рижской думы Лиана Ланга напомнила, что в своё время, точнее, в 2023-м, номинированные партией "Латвия на первом месте" Крапане и Балодис подавали на кампанию #RunāLatviski и лично на Лангу заявления в Генпрокуратуру, Службу госбезопасности и Бюро по защите Сатверсме, назвав призывы ко всем в Латвии общаться на госязыке "разжиганием розни".
"Всё ещё иногда думаю: как у латышей может быть такая ненависть к латышскому языку?" - завершает свой твит депутат. Тем сильнее её эмоции, что с Лигой Крапане она лично знакома - "мы замечательно сотрудничали в президентство Берзиньша". Для Ланги это стало "неприятным сюрприззом", как пишет она сама в комментариях.
К посту депутат приложила видео, в котором Крапане и Балодис объясняют, почему их партия обращалась в органы безопасности.
А что пишут комментаторы?
- Разве в "Латвия на первом месте" есть и те, кто не поддерживает русский язык?:)
- Как странно, мне она [Крапане] когда-то казалась вполне адекватной.
- Это не против латышского языка, это против неадекватных тётушек.
- Я присоединяюсь (насчёт разжигания розни). Нормально быть националом, но если это превращается в экстремизм и разжигание розни, то сорри.
- Кангары!