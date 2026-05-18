Эксперт: вторгаться в страны Балтии некому — чисто физически

Часть экспертов при этом прогнозирует возрастание такой угрозы, а другие считают непосредственное вторжение маловероятным.

В частности, американский экономист украинского происхождения Роман Шеремета опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он, ссылаясь на главу Минфина Украины Сергея Марченко, наглядно разъясняет потери и преимущества России, если она нападёт на страны Балтии.

Недавно премьер Польши Дональд Туск предупредил о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие месяцы, причём он не уверен в том, будут ли США при таком сценарии защищать Европу.

Исследователь Латвийской национальной академии обороны Валдис Круминьш тем временем в программе Spried ar Delfi подчёркивает, что "нет ни одного параметра, который указывал бы на вторжение в страны Балтии в ближайшие месяцы. Это невозможно чисто физически. Вторгаться некому. Есть сообщество, которое постоянно подсчитывает каждый танк, видимый на спутниковых снимках, в том числе у границ стран Балтии. Легко узнать, сколько сейчас грузовиков находится на Псковской базе ВДВ. Можно сосчитать с точностью до одной автомашины. И этих машин там физически нет. Когда машины там появятся, мы об этом узнаем - большими красными буквами".