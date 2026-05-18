Глава МИД Эстонии призвал отказаться от переговоров с РФ (1)

© Deutsche Welle 18 мая, 2026 09:07

Выбор редакции 1 комментариев

Европа не должна вступать в переговоры с Россией, так как та оказалась "на грани поражения" в Украине, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он также против кандидатуры Герхарда Шрёдера в переговорщики с Путиным.

Страны Европы не должны вступать в переговоры с Россией. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на международной конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу, 16 мая. Трансляция его выступления велась в YouTube.

"Россия сейчас ищет колеблющиеся страны, чтобы усадить их за стол переговоров. Потому что мы видим Россию в шатком положении. При этом я не вижу, чтобы изменилась их цель. Думаю, их основная идея сейчас - привлечь Европу к так называемым переговорам, чтобы поставить ее в позицию посредника, а не того, кто оказывает давление на Россию и поддерживает Украину", - сказал Цахкна.

МИД Эстонии: Путин на грани поражения

По его оценке, Владимир Путин сейчас "на грани поражения" и "не захватывает никаких территорий". В переговорах с Москвой нужно быть "очень осторожными", иначе та сможет "выиграть время".

Маргус Цахкна считает, что Европа ошибочно стремилась к миру с путинской Россией после вторжения в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м. Сейчас европейцы не должны "упустить момент", чтобы ослабить Россию новыми санкциями и давлением.

Эстонский министр также отверг предложение Путина назначить переговорщиком от Европы об Украине экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). "Шрёдер - это идея Путина. Думаю, они очень близки. Герхард Шрёдер не будет представлять Европу", - сказал эстонский министр.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

