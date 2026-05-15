Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
В кризис многое зависит от президента: «Латвияс авизе»

© LETA 15 мая, 2026 10:44

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

После отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") у президента Эдгара Ринкевича есть все возможности назначить человека, который мог бы начать переговоры о формировании нового правительства уже в пятницу, после консультаций с парламентскими партиями. И президент, и представители нескольких партий думают, что Сейм должен как можно скорее утвердить новое правительство.

"Без вмешательства президента будет сложно справиться с этим, потому что у каждой партии свои интересы и свои "красные линии".

"Новое единство" сыграет важную роль, которая может помочь нормализовать ситуацию или еще больше ее раскачать", - заявил Марис Кучинскис ("Объединенный список", ОС) в интервью "Latvijas Avīze".

Вечером Национальное объединение, ОС и Союз зеленых и крестьян (СЗК) уже объявили о достижении соглашения о сотрудничестве в новом правительстве. В целом у этих партий 43 голоса.

Если "Новое Единство" будет приглашено в качестве четвертого партнера, но уже не как партия премьер-министра, то появится шанс сформировать стабильное правительство большинства с почти 70 голосами, включая голоса независимых депутатов.

Кандидатом от Нацобъединения на пост премьер-министра является Илзе Индриксоне, от СЗК - министр экономики Виктора Валайнис, а ОС пока не назвал своего кандидата.

Есть предположение, что партии могли бы согласиться с кандидатурой Мариса Кучинскиса.

Партия Валайниса пострадала от так называемого дела лесопромышленников, которое в четверг стало причиной временного задержания министра земледелия Армандса Краузе (СЗК).

Силиня уволила Краузе, а также отстранила от должности директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, который занимал пост государственного секретаря Минземделия в момент, когда министерство предложило правительству принять решение о поддержке лесной промышленности.

Правительство Силини продолжит работу до утверждения нового Кабинета министров. В настоящее время в правительстве нет министра земледелия, обязанности которого возложены на министра экономики Валайниса, и министра обороны, обязанности которого исполняет Силиня.

Еще в среду вечером в программе Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") говорил, что Силиня не планирует уходить в отставку, хотя в тот же день руководство обеих коалиционных партий - СЗК и "Прогрессивных" - заявило, что правительство больше не способно действовать и фактически пало.

В четверг утром премьер-министр попросила перенести начало заседания Сейма на более позднее время, чтобы она могла выступить перед Сеймом, но Силиня на заседание не явилась.

В это время была объявлена пресс-конференция Силини, которая также началась на 20 минут позже запланированного.

До этого на Латвийском телевидении лидер фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс уже объявил об отставке премьер-министра, и еще до того в СМИ появились новости о задержании Краузе. Только после этого Силиня выступила с заявлением о своей отставке.

Есть несколько версий о том, что вынудило Силиню уйти в отставку.

Возможно, был посыл президента, чтобы как можно скорее сформировать новое, дееспособное правительство. Однако есть и неофициальная информация о том, что фракция "Нового Единства" дала понять Силине, что ей лучше уйти в отставку, чем войти в историю как премьер-министр, потерявший свой пост из-за использования VIP-услуг в аэропорту Амстердама.

(Latvijas Avīze)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

