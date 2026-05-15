В кризис многое зависит от президента: «Латвияс авизе»

"Без вмешательства президента будет сложно справиться с этим, потому что у каждой партии свои интересы и свои "красные линии".

"Новое единство" сыграет важную роль, которая может помочь нормализовать ситуацию или еще больше ее раскачать", - заявил Марис Кучинскис ("Объединенный список", ОС) в интервью "Latvijas Avīze".

Вечером Национальное объединение, ОС и Союз зеленых и крестьян (СЗК) уже объявили о достижении соглашения о сотрудничестве в новом правительстве. В целом у этих партий 43 голоса.

Если "Новое Единство" будет приглашено в качестве четвертого партнера, но уже не как партия премьер-министра, то появится шанс сформировать стабильное правительство большинства с почти 70 голосами, включая голоса независимых депутатов.

Кандидатом от Нацобъединения на пост премьер-министра является Илзе Индриксоне, от СЗК - министр экономики Виктора Валайнис, а ОС пока не назвал своего кандидата.

Есть предположение, что партии могли бы согласиться с кандидатурой Мариса Кучинскиса.

Партия Валайниса пострадала от так называемого дела лесопромышленников, которое в четверг стало причиной временного задержания министра земледелия Армандса Краузе (СЗК).

Силиня уволила Краузе, а также отстранила от должности директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, который занимал пост государственного секретаря Минземделия в момент, когда министерство предложило правительству принять решение о поддержке лесной промышленности.

Правительство Силини продолжит работу до утверждения нового Кабинета министров. В настоящее время в правительстве нет министра земледелия, обязанности которого возложены на министра экономики Валайниса, и министра обороны, обязанности которого исполняет Силиня.

Еще в среду вечером в программе Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") говорил, что Силиня не планирует уходить в отставку, хотя в тот же день руководство обеих коалиционных партий - СЗК и "Прогрессивных" - заявило, что правительство больше не способно действовать и фактически пало.

В четверг утром премьер-министр попросила перенести начало заседания Сейма на более позднее время, чтобы она могла выступить перед Сеймом, но Силиня на заседание не явилась.

В это время была объявлена пресс-конференция Силини, которая также началась на 20 минут позже запланированного.

До этого на Латвийском телевидении лидер фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс уже объявил об отставке премьер-министра, и еще до того в СМИ появились новости о задержании Краузе. Только после этого Силиня выступила с заявлением о своей отставке.

Есть несколько версий о том, что вынудило Силиню уйти в отставку.

Возможно, был посыл президента, чтобы как можно скорее сформировать новое, дееспособное правительство. Однако есть и неофициальная информация о том, что фракция "Нового Единства" дала понять Силине, что ей лучше уйти в отставку, чем войти в историю как премьер-министр, потерявший свой пост из-за использования VIP-услуг в аэропорту Амстердама.

(Latvijas Avīze)