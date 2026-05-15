Как заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сопредседатель правления ОС Эдвардс Смилтенс, если будут проведены очень жесткие линии против "Нового Единства" и "Прогрессивных", "это заведет нас в тупик".

"Никто не должен проводить красные линии. Они могут быть немного желтыми, если думать по принципу светофора", - выразил он свое мнение.

Смилтенс предположил, что переговоры могут проходить "в контексте пяти партий".

Как сообщалось, что Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и ОС в четверг концептуально договорились о сотрудничестве в создании нового правительства.