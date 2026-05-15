Национальные вооруженные силы (НВС) в социальных сетях сообщили, что были активизированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Объявленная примерно в 1.40 ночи угроза в приграничном воздушном пространстве отменена в 6.40 утра, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).

Как подчеркивают НВС на своей странице в Фейсбуке, "пока российская агрессия в Украине продолжается, возможен повтор таких случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему".

...Из-за объявленной в ночь на пятницу в приграничных краях возможной угрозы в воздушном пространстве опаздывают поезда Зилупе-Рига и Индра-Рига, свидетельствует информация АО "Pasažieru vilciens" (PV).

Поезд Зилупе (3:31)-Рига (7:59) опаздывает более чем на три часа, а поезд Индра (5:25)-Рига (8:59) - примерно на 75 минут.

В Резекне в пятницу учебный процесс, а также работа муниципальных учреждений будут проходить в обычном режиме, подтвердили в самоуправлении.

Сначала самоуправление сообщило, что в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве учебный процесс во всех образовательных учреждениях отменен. Самоуправление указало, что после окончания угрозы будет принято отдельное решение об организации работы.

Мэр города Янис Тутинс подтвердил, что, учитывая окончание угрозы, все учреждения работают в обычном режиме. Он указал, что у него нет дополнительной информации о том, что могло произойти этой ночью.

В свою очередь, Лудзенский и Краславский края не сообщают об изменениях в предыдущих распоряжениях.

Самоуправление Лудзенского края еще до отмены предупреждения сообщило, что во всех учебных заведениях Лудзенского края учебный процесс отменен. В то же время учебные заведения в случае необходимости обеспечат прием детей. Также местные власти сообщили, что муниципальные учреждения будут работать в удаленном режиме.

В свою очередь, самоуправление Краславского края сообщило, что в школах учебный процесс будет проходить удаленно, а детские сады начнут работу после отмены тревоги. В свою очередь, муниципальные учреждения будут работать в удаленном дежурном режиме, сообщили местные власти ранним утром.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях снова было разослано сотовое оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 6:40 тревога была отменена.

Жителей о воздушной тревоге предупреждают так:

"Ищите убежища в комнатах, закрывайте окна и двери - следуйте принципу двух стен. Если вы заметили низколетающий, подозрительный или опасный объект, не подходите и звоните 112. Мы сообщим вам о прекращении угрозы".