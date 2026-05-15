Бывший министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития Латвии") прокомментировал в Твиттере/X это так:
Vienotība un Progresīvie kopīgiem spēkiem atdeva valdību Nacionālajai apvienībai, Apvienotajam sarakstam un ZZS (lai kāda tur koalīcija beigās sastiķēsies - šîs partijas būs valdības centrā).— Juris Pūce (@pucej) May 14, 2026
"Партии «Единство» и «Прогрессивные» совместными усилиями передали власть «Национальному объединению», «Объединенному списку» и «СЗК» (какая бы коалиция в итоге ни сложилась — эти партии будут в центре правительства)", - уверен Пуце.
Gadās tak dzīvē fantastiskas sagadīšanās.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) May 14, 2026
"В жизни случаются невероятные совпадения", - отметил политолог Юргис Лиепниекс. А в комментариях к этой публикации Лиене Купча пошутила - "Шутка про богоизбранную только наполовину шутка".
Также Лиепниекс отметил, что Силиня сказала очень хорошую речь:
Ļoti laba @EvikaSilina runa.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) May 14, 2026
Un, protams, ka atkāpšanās šajā situācijā bija vienīgais loģiskais solis. Jautājums tagad tikai cik ilgi mums būs šī mazākuma, tehniskā valdība. Šo pēcpusdien diskutēsim par šo detaļās ar @jaunups
"Очень хорошая речь @EvikaSilina. И, конечно, отставка в этой ситуации была единственным логичным шагом. Вопрос теперь в том, как долго у нас будет это меньшинство, формальное правительство", - написала в Твиттере Лиепниекс.
А в комментариях к этой публикации заметили, что время подачи новостей удивительное: "Превосходный тайминг KNAB: за 10 минут до отставки премьер-министра Краузе и Кронбергс задержаны, и никого это не смущает"?
Специалист по рекламе Эрик Стендзиниекс ("Латвия на первом месте") обратил внимание на руки министра финансов Арвилса Ашераданса (Новое единство) в момент, когда Силиня делала свое заявление:
Ašeradena surdotulkojums:— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) May 14, 2026
"Biedri, mums ir kaps, vāks un zvans" pic.twitter.com/kBMYl6XF4M
"Сурдоперевод Ашераденса: «Товарищи, для нас уже могила готова, нам крышка и колокол по нам звонит»", - шутит Стендзиниекс.