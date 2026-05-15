Товарищи, нам крышка: задержания KNAB и речь Силини повеселили соцсети (8)

Редакция PRESS 15 мая, 2026 07:50

LETA

Сегодня правительство Эвики Силини (Новое единство) пало и одновременно с этим KNAB задержал министра земледелия Армандса Краузе и главу Госканцелярии Райвиса Кронбергса. В соцсетях спорят, пыталась ли Силиня опередить новости от KNAB.

Бывший министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития Латвии") прокомментировал в Твиттере/X это так:

"Партии «Единство» и «Прогрессивные» совместными усилиями передали власть «Национальному объединению», «Объединенному списку» и «СЗК» (какая бы коалиция в итоге ни сложилась — эти партии будут в центре правительства)", - уверен Пуце.

"В жизни случаются невероятные совпадения", - отметил политолог Юргис Лиепниекс. А в комментариях к этой публикации Лиене Купча пошутила - "Шутка про богоизбранную только наполовину шутка".

Также Лиепниекс отметил, что Силиня сказала очень хорошую речь:

"Очень хорошая речь @EvikaSilina. И, конечно, отставка в этой ситуации была единственным логичным шагом. Вопрос теперь в том, как долго у нас будет это меньшинство, формальное правительство", - написала в Твиттере Лиепниекс.

А в комментариях к этой публикации заметили, что время подачи новостей удивительное: "Превосходный тайминг KNAB: за 10 минут до отставки премьер-министра Краузе и Кронбергс задержаны, и никого это не смущает"?

Специалист по рекламе Эрик Стендзиниекс ("Латвия на первом месте") обратил внимание на руки министра финансов Арвилса Ашераданса (Новое единство) в момент, когда Силиня делала свое заявление:

"Сурдоперевод Ашераденса: «Товарищи, для нас уже могила готова, нам крышка и колокол по нам звонит»", - шутит Стендзиниекс.

 

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (8)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (8)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (8)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (8)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (8)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (8)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (8)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

