Составляются списки для эвакуации жителей в случае войны: кто в них? (2)

Редакция PRESS 14 мая, 2026 11:20

Министерство внутренних дел подготовило поправки к закону, которые предоставляют муниципалитетам право составлять списки больных жителей, нуждающихся в помощи при эвакуации в случае стихийного бедствия или войны, сообщает nra.lv со ссылкой на агентство ЛЕТА.

Поправки предусматривают, что муниципальные советы будут иметь право составлять списки таких жителей, которые добровольно предоставили информацию о себе и указали, что в связи с функциональными ограничениями, возрастом или другими обстоятельствами им необходима специальная помощь при эвакуации в случае угрозы.

Кабинет министров будет определять информацию, которая будет включена в такие списки. Поправки также предусматривают, что такое лицо будет иметь право самостоятельно или с помощью своего законного представителя или неправительственной организации предоставлять информацию соответствующему муниципальному совету.

В марте комиссия Сейма по правам человека и общественным делам направила письмо в Кабинет министров, в котором призывает оценить и определить наиболее подходящее решение для создания и ведения добровольного реестра на государственном или муниципальном уровне. Правительство сегодня приняло ответное письмо, в котором, среди прочего, упоминаются поправки к Закону о гражданской защите и противодействии стихийным бедствиям.

В то же время правительство указало в своем ответном письме, что разработка технического решения, такого как информационно-технологический реестр или единая электронная система, может быть трудоемким процессом, требующим значительных финансовых и кадровых ресурсов, поэтому предлагается сначала найти правовое решение для сбора и обработки данных в виде списка в соответствии с едиными принципами на муниципальном уровне.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

