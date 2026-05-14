Поправки предусматривают, что муниципальные советы будут иметь право составлять списки таких жителей, которые добровольно предоставили информацию о себе и указали, что в связи с функциональными ограничениями, возрастом или другими обстоятельствами им необходима специальная помощь при эвакуации в случае угрозы.

Кабинет министров будет определять информацию, которая будет включена в такие списки. Поправки также предусматривают, что такое лицо будет иметь право самостоятельно или с помощью своего законного представителя или неправительственной организации предоставлять информацию соответствующему муниципальному совету.

В марте комиссия Сейма по правам человека и общественным делам направила письмо в Кабинет министров, в котором призывает оценить и определить наиболее подходящее решение для создания и ведения добровольного реестра на государственном или муниципальном уровне. Правительство сегодня приняло ответное письмо, в котором, среди прочего, упоминаются поправки к Закону о гражданской защите и противодействии стихийным бедствиям.

В то же время правительство указало в своем ответном письме, что разработка технического решения, такого как информационно-технологический реестр или единая электронная система, может быть трудоемким процессом, требующим значительных финансовых и кадровых ресурсов, поэтому предлагается сначала найти правовое решение для сбора и обработки данных в виде списка в соответствии с едиными принципами на муниципальном уровне.