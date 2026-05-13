Я не горжусь произошедшим: Спунде о потасовке в Рижской думе

Редакция PRESS 13 мая, 2026 17:06

Новости Латвии

каспарс спунде

Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы между депутатами произошел громкий конфликт с попытками рукоприкладства. Практически подрались депутат Нацблока Каспарс Спунде и представитель партии "Суверенная власть/Младолатыши" (SV/J) Рудольф Бреманис.

Press.lv уже писал вчера о деталях конфликта. И о том, что по этому поводу думают представители "Суверенной власти". Представитель Нацблока в соцсетях тоже позволил себе высказать мнение об этом инциденте.

Спунде отмечает, что словесная атака Бреманиса на главу Ассоциации развития района Чикуркалнс, Вию Рулле, и на всю работу районной ассоциации не могла оставить его равнодушным.

«Мне пришлось остановить эти насмешки, которые, к сожалению, переросли в острую словесную перепалку со всем трио SV/J, специально прибывшим со своими камерами TikTok, чтобы создать очередной «сенсационный и разоблачающий» видеоролик», — объясняет Спунде в социальных сетях.

Депутат от Нацблока отмечает, что он не гордится произошедшим, но и его терпение имеет свои пределы.

«С начала нового срока полномочий Рижской думы мы вынуждены жить в новой реальности, в которой Бреманис, супруги Степаненко и компания внедрили крайне низкую культуру политических дискуссий и поведения. Фактически, заседания комитетов и городского совета намеренно саботируются путем задавания провокационных, оскорбительных вопросов, обзывательства и насмешек. Ни призывы председателей к поддержанию порядка, ни отключение микрофонов и многочисленные жалобы в Комиссию по этике не помогают», — пишет Спунде.

Отметим, что за своего соратника вступился и вице-мэр Риги от Нацблока Эдвардс Ратниекс: "Уважаемый Каспарс Спунде - очень выдержанный, интеллигентный и спокойный человек. А эти противники совсем наоборот".

Напомним суть вчерашнего конфликта: на заседании комитета рассматривался вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауя, 21, обществу развития Чиекуркалнса. Депутат Рижской думы Рудолфс Бреманис (SV/AJ) начал подробно расспрашивать представителей общества о выполненных работах и дальнейших планах в отношении водонапорной башни.

Уже с первых вопросов депутата в зале возникла крайне напряжённая атмосфера. Бреманису, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно делали замечания, чтобы он не унижал приглашённых представителей общества.

В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде (NA), который бросился на Бреманиса. В конфликт оказалась втянута также Юлия Степаненко (SV/AJ), у которой из рук выбили телефон, и её муж Вячеслав Степаненко (SV/AJ), пытавшийся защитить жену.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

