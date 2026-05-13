Я не горжусь произошедшим: Спунде о потасовке в Рижской думе

Press.lv уже писал вчера о деталях конфликта. И о том, что по этому поводу думают представители "Суверенной власти". Представитель Нацблока в соцсетях тоже позволил себе высказать мнение об этом инциденте.

Спунде отмечает, что словесная атака Бреманиса на главу Ассоциации развития района Чикуркалнс, Вию Рулле, и на всю работу районной ассоциации не могла оставить его равнодушным.

«Мне пришлось остановить эти насмешки, которые, к сожалению, переросли в острую словесную перепалку со всем трио SV/J, специально прибывшим со своими камерами TikTok, чтобы создать очередной «сенсационный и разоблачающий» видеоролик», — объясняет Спунде в социальных сетях.

Депутат от Нацблока отмечает, что он не гордится произошедшим, но и его терпение имеет свои пределы.

«С начала нового срока полномочий Рижской думы мы вынуждены жить в новой реальности, в которой Бреманис, супруги Степаненко и компания внедрили крайне низкую культуру политических дискуссий и поведения. Фактически, заседания комитетов и городского совета намеренно саботируются путем задавания провокационных, оскорбительных вопросов, обзывательства и насмешек. Ни призывы председателей к поддержанию порядка, ни отключение микрофонов и многочисленные жалобы в Комиссию по этике не помогают», — пишет Спунде.

Šodienas RD Pilsētas īpašuma komitejas sēdes laikā notika R. Brēmaņa verbāls uzbrukums @Ciekurkalna attīstības biedrības vadītājai @VijaRulle, kuru nespēju atstāt bez ievērības. Man nācās pārtraukt šo ņirgāšanos, kas diemžēl eskalējās līdz asai vārdapmaiņai ar visu SV/J brandžu. pic.twitter.com/h0kU5Bvm5R — Kaspars Spunde (@spunde) May 12, 2026

Отметим, что за своего соратника вступился и вице-мэр Риги от Нацблока Эдвардс Ратниекс: "Уважаемый Каспарс Спунде - очень выдержанный, интеллигентный и спокойный человек. А эти противники совсем наоборот", - пишет Спунде.

God. Kaspars Spunde ir ļoti ieturēts, inteliģents un mierīgs cilvēks. Tie pretinieki gan ir tieši pretēji. — Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) May 13, 2026

Напомним суть вчерашнего конфликта: на заседании комитета рассматривался вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауя, 21, обществу развития Чиекуркалнса. Депутат Рижской думы Рудолфс Бреманис (SV/AJ) начал подробно расспрашивать представителей общества о выполненных работах и дальнейших планах в отношении водонапорной башни.

Уже с первых вопросов депутата в зале возникла крайне напряжённая атмосфера. Бреманису, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно делали замечания, чтобы он не унижал приглашённых представителей общества.

В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде (NA), который бросился на Бреманиса. В конфликт оказалась втянута также Юлия Степаненко (SV/AJ), у которой из рук выбили телефон, и её муж Вячеслав Степаненко (SV/AJ), пытавшийся защитить жену.