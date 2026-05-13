Муравьёв начали возить контрабандой в шприцах — за одну “королеву” платят сотни евро

Причём речь идёт не о банке с насекомыми для школьного кружка. В аэропорту Найроби недавно задержали мужчину, у которого нашли более 2200 гигантских африканских муравьёв-жнецов, упакованных в специальные пробирки и контейнеры. Часть насекомых перевозили в шприцах.

Как выяснилось, на муравьёв давно существует международный чёрный рынок. Коллекционеры в Азии, Европе и США создают дома специальные “муравьиные фермы” и готовы платить большие деньги за редкие виды.

Особенно ценятся королевы giant African harvester ant — огромного красно-чёрного муравья из Восточной Африки. Одна такая королева может стоить до £235.

Любители называют этих муравьёв почти идеальными питомцами: большие размеры, сложные колонии, десятки тысяч рабочих особей и целые подземные “города”, которые можно наблюдать через прозрачные стенки формикариев.

Учёные, правда, смотрят на моду куда менее романтично. Биологи предупреждают, что вывоз таких видов может разрушать экосистемы, а случайное попадание муравьёв в другие страны — создавать новые invasive species.

Но интернет уже, кажется, окончательно превратил даже муравьёв в коллекционный люкс.