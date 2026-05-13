Инфектолог Думпис советует спускаться в подвалы в перчатках и маске: почему?

Он напомнил, что большинство людей лептоспирозом не заболевают или переносят его в легкой форме. Однако, признал, что это заболевание вызывает беспокойство у врачей. За последний год число случаев лептоспироза возросло. Он, впрочем, добавил, что улучшились и возможности диагностики этого заболевания.

По словам Думписа, причин для паники нет. Раньше в Латвии бывало и больше случаев заболевания лептоспирозом. Тем не менее инфекционист призывает соблюдать осторожность в местах, где можно столкнуться с экскрементами грызунов. Например, при работе в подвале он рекомендует использовать респиратор и перчатки.