"Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления", - добавил вице-мэр.

По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу и для контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает Ратниекс.

"Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим - это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки", - указал политик.

Ратниекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний думы и комитетов свободно доступны всем.

Ратниекс также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, "которые уже многократно сталкивались с моббингом из-за агрессивного поведения оппозиции", что мешает качественной и конструктивной работе думы.

Как сообщалось, что во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку.