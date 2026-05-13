Дотянется ли жара до Латвии и будет ли почти +30 на выходных?

В ближайшие дни в Латвии станет теплее, однако уже с воскресенья возможно новое понижение температуры. Об этом свидетельствуют текущие прогнозы погоды.

Ночь на четверг будет прохладной. При прояснении неба воздух остынет до +2..+7 градусов, местами на поверхности травы возможны заморозки.

Днём в четверг погода начнёт меняться. После полудня температура поднимется до +13..+18 градусов. В пятницу и субботу станет ещё теплее - воздух прогреется до +18..+23 градусов. Прохладнее будет только местами на побережье.

Облачность ожидается небольшой и переменной. Местами, особенно в Курземе, кратковременно пройдут дожди и прогремит гром. В субботу и воскресенье возможны более широкие осадки.

Ветер в основном будет слабым. В конце недели и в начале следующей недели Латвия окажется на границе между прохладным воздухом на западе и жарой на востоке.

Если ветер повернёт с востока, температура воздуха в Латвии может приблизиться к +30 градусам. Однако сохраняется высокая вероятность, что ветер будет дуть с севера, северо-запада и принесёт более прохладный воздух с моря.