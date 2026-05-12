Эвакуация в час Х: МВД разрешает создать списки тех, кому нужна особая помощь

Поправки предусматривают, что самоуправления смогут формировать списки таких жителей, которые добровольно предоставили информацию о себе и указали, что из-за функциональных нарушений, возраста или других обстоятельств в случае угрозы им необходима особая поддержка при эвакуации.

Кабинет министров определит, какая информация должна включаться в такие списки. Также поправки предусматривают, что человек сможет самостоятельно либо с помощью законного представителя или неправительственной организации подать соответствующую информацию в думу самоуправления.

В марте Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам направила письмо в Кабинет министров с призывом оценить и определить наиболее подходящее решение для создания и ведения добровольного регистра на государственном или муниципальном уровне. Сегодня правительство одобрило ответное письмо, в котором, помимо прочего, упоминаются поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами.

Одновременно правительство указало, что разработка технического решения — например, регистра на основе информационных технологий или единой электронной системы — может оказаться длительным процессом, требующим значительных финансовых и человеческих ресурсов. Поэтому первоначально предлагается создать правовую основу для накопления и обработки данных в виде списков по единым принципам на уровне самоуправлений.