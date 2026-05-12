ИИ нашёл в пустыне сотни древних рисунков — среди них люди, головы и косатки с оружием

Это почти удвоило число известных геоглифов.

Новые рисунки оказались не такими огромными, как знаменитые колибри, паук или обезьяна со спиральным хвостом. Многие из них меньше, примерно по 30 футов, и спрятаны куда хитрее: на склонах, у троп и среди пятнистой поверхности пустыни.

Обычным глазом такие изображения легко пропустить.

Команда японского Университета Ямагата вместе с IBM обучила ИИ искать подозрительные формы на снимках высокого разрешения. Затем археологи проверяли находки уже на месте — с помощью полевых обследований и дронов.

И пустыня начала выдавать сюрпризы.

Среди новых фигур оказались животные, птицы, люди, человеческие головы и даже сцены, которые могут быть связаны с обезглавливанием. Самая странная находка — изображения косаток с оружием.

Звучит как фантастика, но у культуры Наска такие мотивы встречались и на керамике. По словам исследователей, косатки могли занимать особое место в их мифологии и ритуальных представлениях.

Большие линии Наска, вероятно, были связаны с паломничествами и коллективными обрядами. А маленькие рельефные фигуры, найденные ближе к тропам, могли работать иначе — как сообщения для тех, кто шёл через пустыню.

То есть древний ландшафт мог быть не просто огромной картинной галереей под открытым небом.

Он мог быть системой знаков.

И теперь самое любопытное: чтобы прочитать эти послания, которым больше двух тысяч лет, археологам понадобился не только дрон, но и искусственный интеллект.