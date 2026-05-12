Еврофонды под угрозой? Подозрительная схема с уходом за пожилыми в Талсинском крае

"Согласно публично доступной информации и в недавно вышедшей газете «Talsu vēstis» указано, что SIA «Magnum Social & Medical Care» за средства европейских фондов реализует в Талсинском крае проект «Создание услуги ухода, приближенной к семейной среде, для лиц пенсионного возраста в Талсинском крае» (номер проекта 3.1.2.3.L0/2/24/A/CFLA/007).

Идея самого проекта весьма похвальная. В рамках проекта планируется построить три новых здания и благоустроить территорию для оказания услуги ухода, приближенной к семейной среде, пожилым людям в Талсинском крае. При реализации инвестиционного проекта предполагается использовать типовой строительный проект, разработанный в рамках 1-й очереди инвестиций 3.1.2.3.i., согласно которому будут возведены три новых здания, каждое не более чем на 16 клиентов (все здания будут находиться по одному адресу).

Новостройки будут жилыми домами, в которых будут проживать пожилые люди. Типовые проекты зданий разработало Министерство благосостояния, код строений 1130 (жилые дома совместного проживания для различных социальных групп). Проект реализуется на земельном участке, принадлежащем Талсинскому краю. В 2024 году самоуправление проводило аукцион на право застройки этого участка (положение доступно на сайте Талсинского края).

Однако статья 1129.1 Гражданского кодекса Латвии определяет, что право застройки — это передаваемое и отчуждаемое вещное право, предоставленное договором, на возведение и использование на чужом земельном участке жилого здания или инженерного сооружения. Недвижимое имущество, построенное на основании права застройки, считается существенной частью этого права.

Это право не позволяет строить на таком земельном участке жилые дома, что фактически и делает исполнитель проекта — SIA «Magnum Social & Medical Care». В условиях аукциона целевым назначением земельного участка указано строительство зданий лечебных или медицинских учреждений и необходимых инженерных сооружений (код строений 1264). Однако на практике застройщик возводит жилые дома, что латвийское законодательство в данном случае не предусматривает.

По моему мнению, исполнитель проекта SIA «Magnum Social & Medical Care» сознательно совершил мошенничество и ввёл в заблуждение самоуправление, одновременно незаконно получив средства европейских фондов.

Ходят слухи, что за ускоренное решение вопроса об аренде указанного земельного участка с правом застройки и принятие положительного решения активно лоббировали тогдашний заместитель председателя Талсинской краевой думы Сандра Петерсоне, а также нынешние депутаты Лаурис Пилегис и Алдис Пинкенс. Сотрудников самоуправления, которые пытались указать на несоответствия законодательству, игнорировали, а кому-то даже открыто угрожали.

В Талсинской краевой думе имеется информация, что на арендованном участке строятся здания, не соответствующие целевому назначению земли, однако никаких действий со стороны самоуправления не последовало. Сейчас исполнитель проекта SIA «Magnum Social & Medical Care» добился того, что в повестку дня думы включён вопрос о выкупе данного земельного участка (организация аукциона с очень ограниченным кругом претендентов). В случае положительного решения самоуправления компания сможет легализовать незаконно построенные здания и скрыть свою мошенническую схему.

Насколько известно из появившейся в прессе информации, SIA «Magnum Social & Medical Care» реализует подобные проекты ещё в нескольких самоуправлениях и, скорее всего, применяет там ту же мошенническую схему для получения контроля над земельными участками самоуправлений и средств европейских фондов.

О «добросовестности» SIA «Magnum Social & Medical Care» в бизнесе можно прочитать в публичной статье на Delfi, где говорится, что компания выманивает у государства деньги за фактически не оказанные услуги — в 2024 году выявлено 4474 таких случая, а в первой половине 2025 года — уже 3753 случая. Это указывает на систематическую преступную деятельность по хищению государственных средств.

Одной из самых активных «говорящих голов» SIA «Magnum Social & Medical Care» является хорошо известный правоохранительным органам Армандс Плориньш, который официально не занимает в компании никакой должности", - пишет читатель pietiek.com.