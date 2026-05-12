А с NKMP согласовали? Нет? Так это штраф! Политик выясняет детали установки плаката с Путиным у Саласпилского мемориала (6)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 09:07

Выбор редакции 6 комментариев

salaspils.lv

Как известно, в пятницу, 8 мая, у Саласпилсского мемориала появился плакат, изображающий президента России Владимира Путина, принимающего образ оголенного черепа. Плакат охраняла полиция.

Часть населения посчитала установку плаката в таком месте в такой день - провокацией. Бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник (теперь в партии "Суверенная власть") сообщил в соцсетях, что подал три заявления в соответствующие службы, чтобы выяснить кто и для чего решил установить плакат там. И кое-что уже успел выяснить.

"5 юридических копеек на тему установленного 8 мая в Саласпилском мемориале плаката.

Плакат не является частью находящейся рядом выставки «Жертвы войны» — это самостоятельная, политически адресованная работа, не имеющая никакой связи с мемориалом и событиями 2 мировой войны.

Председатель Саласпилской думы Райвис Анспакс в соцсетях и на домашней странице самоуправления публично анонсировал размещение этой работы в мемориале — то есть факт вовлечённости должностного лица подтверждён им лично.

Помимо очевидной кощунственности самой идеи, юридически:

Саласпилский мемориал является памятником культуры государственного значения. Любые работы на его территории и в радиусе 500 м допустимы только с согласия Национального совета культурного наследия (NKMP). Никакой информации о таком согласовании нет, как нет и явного основания для подобного согласования.

Если согласования не было — это административное правонарушение по статьям 32 и 33 закона «О защите памятников культуры». Штраф для физического лица до 2 000 EUR, для юридического лица — до 20 000 EUR.

Параллельно деяние может быть рассмотрено и в плоскости ч.2 ст.229 Уголовного закона — осквернение памятника культуры.

Я подал три заявления:
1. В NKMP — с просьбой начать административный процесс по факту возможного нарушения правил охраны памятника.
2. В VARAM — с просьбой проверить действия должностных лиц Саласпилской думы на предмет превышения полномочий.
3. В Саласпилсскую краевую думу — информационный запрос с вопросами, кто принял решение о размещении, в какой форме, кто согласовал, на чьи деньги проведено размещение.

Решение об уголовной квалификации — на усмотрение полиции; стандартный путь начинается с административного процесса в NKMP, и его результаты создадут базу для всех последующих шагов.

Но очевидно, есть основания снять председателя Саласпилской краевой думы с занимаемой должности", - пишет он.

Комментарии (6)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (6)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (6)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (6)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (6)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (6)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (6)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (6)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

