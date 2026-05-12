Часть населения посчитала установку плаката в таком месте в такой день - провокацией. Бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник (теперь в партии "Суверенная власть") сообщил в соцсетях, что подал три заявления в соответствующие службы, чтобы выяснить кто и для чего решил установить плакат там. И кое-что уже успел выяснить.

"5 юридических копеек на тему установленного 8 мая в Саласпилском мемориале плаката.

Плакат не является частью находящейся рядом выставки «Жертвы войны» — это самостоятельная, политически адресованная работа, не имеющая никакой связи с мемориалом и событиями 2 мировой войны.

Председатель Саласпилской думы Райвис Анспакс в соцсетях и на домашней странице самоуправления публично анонсировал размещение этой работы в мемориале — то есть факт вовлечённости должностного лица подтверждён им лично.

Помимо очевидной кощунственности самой идеи, юридически:

Саласпилский мемориал является памятником культуры государственного значения. Любые работы на его территории и в радиусе 500 м допустимы только с согласия Национального совета культурного наследия (NKMP). Никакой информации о таком согласовании нет, как нет и явного основания для подобного согласования.

Если согласования не было — это административное правонарушение по статьям 32 и 33 закона «О защите памятников культуры». Штраф для физического лица до 2 000 EUR, для юридического лица — до 20 000 EUR.

Параллельно деяние может быть рассмотрено и в плоскости ч.2 ст.229 Уголовного закона — осквернение памятника культуры.

Я подал три заявления:

1. В NKMP — с просьбой начать административный процесс по факту возможного нарушения правил охраны памятника.

2. В VARAM — с просьбой проверить действия должностных лиц Саласпилской думы на предмет превышения полномочий.

3. В Саласпилсскую краевую думу — информационный запрос с вопросами, кто принял решение о размещении, в какой форме, кто согласовал, на чьи деньги проведено размещение.

Решение об уголовной квалификации — на усмотрение полиции; стандартный путь начинается с административного процесса в NKMP, и его результаты создадут базу для всех последующих шагов.

Но очевидно, есть основания снять председателя Саласпилской краевой думы с занимаемой должности", - пишет он.