При проведении лабораторного контроля в партии куриных полукрылышек в маринаде барбекю № 2235044577 из Польши были найдены бактерии Salmonella Infantis, а в партии нарезанного куриного филе в 400-граммовых упаковках № 2273026647, также польского происхождения, обнаружены бактерии Salmonella Infantis и Salmonella Agona.

ПВС сообщает, что срок годности обоих товаров истёк, в торговле они более недоступны.

Кроме того, в результате лабораторного контроля в двух партиях скумбрии из Норвегии № 25101831312-3217514 и № 25091722513-3217328 обнаружены возбудители паразитарных заболеваний - нематоды Anisakis sp. После употребления в пищу рыбы, заражённой этими паразитами, у некоторых людей возможны аллергические реакции - вплоть до анафилактического шока.

ПВС сообщает, что розничный торговец изъял соответствующие продукты из продажи.

О результатах анализов размещено оповещение в системе быстрого предупреждения ЕС.

