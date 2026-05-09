Снова воздушная тревога: сведений о падении дронов нет, был задействован воздушный патруль

"Угроза в воздушном пространстве прекратилась, дополнительная информация последует в аккаунтах Национальных вооружённых сил (НВС) в соцсетях Latvijas armija" - говорится в сообщении.

В Резекненском, Лудзенском, Алуксненском и Балвском краях в ночь на субботу было разослано оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Информация об этом была доступна также на сайте 112.lv.

НВС сообщили, что были активизированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Кроме того, НВС разъяснили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно отреагировать на потенциальную угрозу, а также заявили, что усилили ПВО на восточной границе, направив дополнительные единицы.

Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или к нему приближается иностранный беспилотник, подчёркивают в НВС.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скуя в субботу ночью сообщил агентству LETA, что самоуправление получило информацию о патрулировании и о вылете истребителей НАТО. Ночью у самоуправления не было сведений о том, что где-либо упал дрон.

Аналогичные тревожные оповещения жители Латгалии в течение последних месяцев получали и ранее, эти сообщения были связаны, скорее всего, с приближением и залётом в воздушное пространство Латвии дронов, причастных к российско-украинской войне.

Тревожное оповещение в ночь на субботу было задействовано в связи с несколькими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), зафиксированными вблизи латвийской границы. Это подтвердил агентству LETA советник командира НВС по вопросам военно-публичных отношений Роберт Скраучс.

Он сообщил, что датчики зафиксировали несколько объектов, но нет информации, что какой-либо из них пересёк границу или упал на территории Латвии.

Скраучс также рассказал, что ночью местные жители сообщали в ответственные службы якобы о пролетающих дронах и пожарах. Скорее всего, они приняли за дроны истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с дронами, зафиксированными на границе, заявил представитель НВС.

Жители Резекненского края информировали агентство LETA о том, что сначала пришло два оповещения, а потом были слышны истребители. В соцсетях тоже была более внятная информация от самоуправления по сравнению со случаем в четверг, когда в Резекне упали два дрона, залетевших из России.