Снова воздушная тревога: сведений о падении дронов нет, был задействован воздушный патруль

© LETA 9 мая, 2026 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно сообщению на сайте 112.lv, объявленная в ночь на субботу, 9 мая, в Резекненском, Лудзенском, Алуксненском и Балвском краях угроза в воздушном пространстве прекратилась.

"Угроза в воздушном пространстве прекратилась, дополнительная информация последует в аккаунтах Национальных вооружённых сил (НВС) в соцсетях Latvijas armija" - говорится в сообщении.

В Резекненском, Лудзенском, Алуксненском и Балвском краях в ночь на субботу было разослано оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Информация об этом была доступна также на сайте 112.lv.

НВС сообщили, что были активизированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Кроме того, НВС разъяснили, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно отреагировать на потенциальную угрозу, а также заявили, что усилили ПВО на восточной границе, направив дополнительные единицы.

Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или к нему приближается иностранный беспилотник, подчёркивают в НВС.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скуя в субботу ночью сообщил агентству LETA, что самоуправление получило информацию о патрулировании и о вылете истребителей НАТО. Ночью у самоуправления не было сведений о том, что где-либо упал дрон.

Аналогичные тревожные оповещения жители Латгалии в течение последних месяцев получали и ранее, эти сообщения были связаны, скорее всего, с приближением и залётом в воздушное пространство Латвии дронов, причастных к российско-украинской войне.

Тревожное оповещение в ночь на субботу было задействовано в связи с несколькими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), зафиксированными вблизи латвийской границы. Это подтвердил агентству LETA советник командира НВС по вопросам военно-публичных отношений Роберт Скраучс.

Он сообщил, что датчики зафиксировали несколько объектов, но нет информации, что какой-либо из них пересёк границу или упал на территории Латвии.

Скраучс также рассказал, что ночью местные жители сообщали в ответственные службы якобы о пролетающих дронах и пожарах. Скорее всего, они приняли за дроны истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с дронами, зафиксированными на границе, заявил представитель НВС.

Жители Резекненского края информировали агентство LETA о том, что сначала пришло два оповещения, а потом были слышны истребители. В соцсетях тоже была более внятная информация от самоуправления по сравнению со случаем в четверг, когда в Резекне упали два дрона, залетевших из России.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

