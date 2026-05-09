Сильнее всего подорожали растительные масла. Их цены выросли на 5,9% и достигли максимума с июля 2022 года. Рост затронул основные виды масла - соевое, подсолнечное, рапсовое и пальмовое.

Дополнительное давление создают высокие энергетические расходы. Они усиливают спрос на биотопливо, при производстве которого используются масличные культуры.

Мясо также продолжает дорожать. В этой группе цены за месяц выросли на 1,2%. Главный вклад внесла говядина: её стоимость поддерживают высокий международный спрос и ограниченное экспортное предложение.

На рынке зерновых ситуация спокойнее. В апреле цены выросли на 0,8% по сравнению с мартом и были на 0,4% выше, чем год назад. При этом риски сохраняются из-за погоды, спроса на этанол и опасений по поводу доступности удобрений.

Единственной крупной группой, где зафиксировано заметное снижение, стал сахар. Его цены упали на 4,7%. Снижение связано с прогнозами достаточных урожаев в Бразилии, Китае и Таиланде.

При этом будущие прогнозы остаются тревожными. Рост затрат на сырьё и удобрения может заставить фермеров сокращать площади под более дорогими в производстве культурами и переходить на менее затратные варианты.