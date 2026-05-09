Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Масло и мясо снова тянут продовольственные цены вверх (1)

Редакция PRESS 9 мая, 2026 08:31

Новости Латвии 1 комментариев

В апреле мировые цены на продовольствие поднялись до самого высокого уровня с февраля 2023 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, общий индекс цен вырос на 1,6% по сравнению с мартом.

Сильнее всего подорожали растительные масла. Их цены выросли на 5,9% и достигли максимума с июля 2022 года. Рост затронул основные виды масла - соевое, подсолнечное, рапсовое и пальмовое.

Дополнительное давление создают высокие энергетические расходы. Они усиливают спрос на биотопливо, при производстве которого используются масличные культуры.

Мясо также продолжает дорожать. В этой группе цены за месяц выросли на 1,2%. Главный вклад внесла говядина: её стоимость поддерживают высокий международный спрос и ограниченное экспортное предложение.

На рынке зерновых ситуация спокойнее. В апреле цены выросли на 0,8% по сравнению с мартом и были на 0,4% выше, чем год назад. При этом риски сохраняются из-за погоды, спроса на этанол и опасений по поводу доступности удобрений.

Единственной крупной группой, где зафиксировано заметное снижение, стал сахар. Его цены упали на 4,7%. Снижение связано с прогнозами достаточных урожаев в Бразилии, Китае и Таиланде.

При этом будущие прогнозы остаются тревожными. Рост затрат на сырьё и удобрения может заставить фермеров сокращать площади под более дорогими в производстве культурами и переходить на менее затратные варианты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Важно 15:09

Важно 1 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Важно 15:03

Важно 1 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать